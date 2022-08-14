MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li etkisiz!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olan Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kahraman askerlerimize karşı taciz ateşi başlatan teröristlere karşı mücadele son hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadele ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında açılan taciz atışlarının cezasız kalmadığını bildirdi.
4 PKK/YPG’li etkisiz!
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başlattıkları taciz atışlarının devam ettiği ve bunlara karşı başlatılan operasyonlar kapsamında ise Kahraman Komandolarımızın 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamanın devamında terör örgütü üyelerinin tespit edildikleri yerlerde etkisiz hale getirmeye devam edileceği de vurgulandı.