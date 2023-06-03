









MSÜ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!







MSÜ personel alımına başvuru yapanlar dikkat! 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı: TCKN ile hemen bakın. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri tamamlandı ve tercih yapan adaylar şimdi MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte detaylar...2023 MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak son güncel durumu öğrenmek için resmi MSÜ internet sitesi ve ÖSYM'nin internet sitesini takip etmek önemlidir. Bu platformlarda tercih sonuçları açıklandığında adaylar buradan sonuçlarını öğrenebilirler. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercihlerine göre yerleştirildikleri programları ve bölümleri öğrenebilecekler. MSÜ tercih sonuçlarına ulaşmak için resmi kaynakları düzenli olarak kontrol etmek ve güncel duyuruları takip etmek önemlidir. Adaylar sonuçları öğrenirken sabırlı olmalı ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmelidir. İşte diğer ayrıntılar...3 - 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen MSÜ tercih işlemleri sonrasında adaylar tercih sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Ancak henüz Milli Savunma Üniversitesi tarafından tercih sonuçları için bir tarih belirlenmedi. Resmi duyuru yapıldığında bu konuda haberimizde yer vereceğiz. MSÜ tercih sonuçlarına ise https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir. Tercih sonuçlarında öğrencilerin Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak tercih öncelikleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılacaktır. Adaylar sonuçları buradan kontrol edebilirler.