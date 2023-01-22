MSÜ sınavını bekleyene güzel haber! MSÜ başvuruları ve ÖSYM MSÜ 2023 başvuru tarihleri belli oldu! İşte başvuruda bulunacak adaylar için merakla beklenen tarihler!







MSÜ 2023 BAŞVURU TARİHİ







ÖSYM 2023 YILI SINAV TAKVİMİ













ÖSYM'nin 2023 yılında başvuracağı sınavlara ilişkin bilgileri özetleyen ÖSYM 2023 sınav planı açıklandı. Bu gelişmeler ışığında 2023 MSÜ sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki MSÜ 2023 sınav başvuruları başladı mı, sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM'nin 2023 yılında gerçekleştireceği sınavlarla ilgili bilgileri özetleyen ÖSYM 2023 sınav planı açıklandı. ÖSYM'nin 2023 yılında yapacağı sınavlara ilişkin 'Sınav Planı 2023' ÖSYM internet sitesinde yer almaktadır. ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenciler için aday seçme sınavlarının tarihlerini açıkladı. Bu kapsamda 2023 MSU sınavının 26 Mart 2023 tarihinde yapılacağı öğrenildi.MSU başvuru süreci 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleşecektir. 21 Şubat 2023 geç kayıt tarihi olarak belirlenmiştir. MSÜ sınavlarını sonuçlarının ise 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor.