SAĞLIK
10 Ekim 2022 - 10:24

Muayene sırası bulamayanlara iyi haber! Hekimler mesai sonrası hasta kabulüne başlıyorlar..

Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin 'Beyaz Reform' kapsamında mesailerinden sonra hasta kabullerine başlayabileceklerini açıkladı.

SAĞLIK
10 Ekim 2022 - 10:24
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Muayene sırası bulamayanlara iyi haber! Hekimler mesai sonrası hasta kabulüne başlıyorlar..


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların talebi üzerine 'Beyaz Reform' adı verilen uygulama kapsamında mesai saatlerinden sonra hasta kabul edileceğini duyurdu.

Sağlıkta beyaz reformu dönemi kısa bir süre önce hayata geçirildi. Ödül ve teşvik sistemlerinin yer aldığı yönetmelikte detaylar giderek daha net hale geliyor. Yeni sistemin bir parçası olarak, doktorlar artık hastalarını mesaileri bittikten sonra gönüllü olarak kabul edebiliyorlar.



Hekimler mesai sonrası hasta kabulü

MESAİ SONRASI HASTA KABUL SİSTEMİ BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 'Beyaz Reform' sisteminde yer alan bazı ayrıntılar hakkında bilgiler verdi. Bakan Koca paylaşımında artık hekimlerin mesaileri bittikten sonra dilerlerse hasta kabullerine başlayabileceklerini söyledi.

Hekimler mesai sonrası hasta kabulü

Hekimlerin hastalarına yeterli derecede zaman ayırmadıklarını ve bu kapsamda ilgilenebilmeleri aynı zamanda hekimlik kararlarını da daha sağlıklı olarak verebilmeleri bakımından kısa süre içerisinde fazla hasta bakılmasını sakıncalı olarak gördüklerine dikkat çeken Bakan Koca, bu nedenlerden dolayı artan hasta taleplerinin mesai sonrasına isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdiklerini aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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