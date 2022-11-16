Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!













Abacı'nın yıllar içindeki değişimi

12 Kasım tarihinde 75 yaşına giren ve uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden Muazzez Abacı'nın son hali yakın arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bir süredi gözlerden uzak bir şekilde yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Abacı'nın son hali sevenlerini şaşırttı. Doğum gününü söz yazarı Seda Akay'la bir araya gelerek kutlayan Abacı'nın birlikte çekildikleri fotoğrafı Seda Akay sosyal medya hesaplarından "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun" mesajıyla paylaştı.Paylaşıma pek çok yorum ve beğeni gelirken Abacı'nın yıllar içerisinde yaşadığı değişimde fazlasıyla dikkat çekti.Bir süredi yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın son hali...