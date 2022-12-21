Mücadeleden asla kaçmayan Sinisa'ya veda...













2020 yılında yendiği lösemiye geçtiğimiz mart ayında yeniden yakalanan Sinisa Mihajlovic, bu kez verdiği savaşı kaybetti. Son olarak Bologna’yı çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktör, İtalya kariyeriyle ve attığı frikik golleriyle futbolseverlerin akıllarında yer etti. Zaman zaman politik ve tartışmalı konularla da gündeme gelen Sırp futbol adamı, 50. yaş gününde La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hayatına dair önemli noktalardan bahsetmişti. "Güçlü bir karakterim var. Gururlu halkımın tüm erdemleri ve hatalarıyla tepeden tırnağa bir Sırpım. Hatalarımı kabul ettiğimi, edeceğimi ve gerektiğinde özür dileyeceğimi biliyorum. Her zaman diyaloğa hazırım."Aslında Kızıldereliler'in de ölüm ve yaşam üzerine nefis bir sözü vardır. İnsan doğarken ağlar ama etrafındakiler güler; öldüğünde ise etrafındakiler ağlarken kendisi gülüyor olur.