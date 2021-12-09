Mücevher markasına reklam yüzü olan Gökçe Bahadır, servet kazanacak!













TV ekranlarının sevilen 'Evlilik Hakkında Her Şey'de başrol olan ve aynı zamanda dijital platformda yayınlanan 'Kulüp' dizisinde oynadığı 'Matilda' rolüyle büyük övgüler alan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, tüm firmaları peşinden koşturan biri haline geldi.Teklif üzerine teklif alan güzel oyuncu en son bir mücevher markasıyla anlaştı.2022 yılı içerisinde anlaşma yaptığı mücevher markasının reklam yüzü olacak olan Gökçe Bahadır'ın firmadan alacağı ücret ise dudak uçuklattı.Ünlü oyuncunun mücevher firmasıyla yaptığı reklam anlaşmasında 1 milyon TL'ye imza attığı öğrenilirken, ilk reklam filminin çekimlerinin ise önümüzdeki hafta gerçekleşeceği açıklandı.