YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:37

Mudanya Belediyesi Ekiplerinden Sel Sonrası Anında Müdahale

Mudanya Belediyesi, şiddetli yağış sonucu oluşan sel afeti sonrası baskın ve tahribatlara anında müdahalede bulundu.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:37
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Mudanya Belediyesi Ekiplerinden Sel Sonrası Anında Müdahale


Ekipler, kentin farklı noktalarında müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.


Mudanya'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklara neden oldu, bazı ev ile iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından teyakkuz halinde olan Mudanya Belediyesi, kent genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor.




İlçe merkezi, Tirilye, Kumyaka ve kırsal mahallelerden gelen ihbarlar üzerine Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mudanya Arama Kurtarma Birimi ekipleri ve Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ile birlikte sahada bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya'daki sel ve su taşkınları ile mücadele ederken, Bursa Terminali'nin çatısının çöktüğü haberini aldık. İhbar gelen her noktada ekiplerimiz hemşehrilerimizin yanında. 7/24 görevimizin başındayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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