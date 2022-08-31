Mudanya'da 4. Kitap Fuarı 3 Eylül'de Başlıyor - Bursa













Kitap Fuarı; bu yıl “Barış ve Kardeşlik” temasıyla 3 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor. Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP işbirliğinde 3-11 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenecek olan kitap fuarı çerçevesinde 62 yayınevi ile 47 akademisyen, gazeteci-yazar Bursalı kitapseverlerle buluşacak.Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle bu yıl 4.'sü düzenlenen Mudanya Kitap Fuarı 3 Eylül'de başlıyor. Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı çerçevesinde bu yıl “Barış ve Kardeşlik” temasıyla 3-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Kitap Fuarı, Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda kitapseverleri ağırlayacak.Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu, Müzisyen, Yazar ve Yönetmen Zülfü Livaneli olacak. Livaneli, Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk moderatörlüğünde 3 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek “100. Yılda Barış ve Kardeşlik” oturumuyla fuarın açılışını yapacak. Yine fuarın ilk günü Anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ve Doç. Dr. Didem Yılmaz “100. Yıl Anayasa ve Demokrasinin Geleceği” söyleşisiyle, Bursalılarla buluşacak.4. Kitap Fuarı söyleşi, belgesel ve atölyelerle dolu doluFuar çerçevesinde söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinlikleri de planlanıyor. Çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarının da yer alacağı fuarda Mudanya, kültür ve sanata doyacak. Kitap Fuarı'nın ikinci günü Hicabi Demirci, saat 18.00'da “Çocuklarla Karikatür Atölyesi” ile başlıyor. Hicabi Demirci, Mütareke Meydanı'nda çocuklarla birlikte karikatür yapacak. “Cumhuriyetin Önsözü: Mudanya” söyleşisi ise aynı gün Sedat Şenermen, İsmet Ergin, Hasan S. Teoman'ın katılımıyla saat 19.00'da Mütareke Meydanı'nda olacak. Yazarlar Yekta Kopan, Mario Levi ile Barış İnce de “Edebiyatın Bugünü ve Yarını” söyleşisiyle 20.30'da Bursalılarla buluşacak.Prof. Dr. Niyazi Kahveci ile Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, 5 Eylül'de “Felsefi Açıdan Sevgi, Sevmek ve Aşk” söyleşisiyle saat 19.00'da, Yazar Erendiz Atasü de “Edebiyat, İnsan, Hayat” oturumuyla 20.00'da Bursalılarla bir araya geliyor. Üçüncü gün etkinlikleri “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” belgesel gösterimiyle son bulacak. Ebru Bozkurt, saat 21.00'da belgeselin ardından söyleşi gerçekleştirecek.Doç. Dr. Ateş Uslu, Doç. Dr. Erol Ülker ve Doç. Dr. Doğan Çetinkaya 6 Eylül Salı günü 19.00'da “100. Yılında Mütareke, Sol ve Barış”, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise saat 20.00'da “Ekonomik ve Sosyal Barış” söyleşisiyle Kitap Fuarı'nda olacak.Kitap ve müzik yan yanaKitap Fuarı'nda kitapla müzik yan yana. 7 Eylül Çarşamba günü 18.30'da Mudanya Mütareke Meydanı, Bursalı sanatçı Ceren Toksöz'ü ağırlayacak.Yazar Işık Öğütçü 7 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'da Kitap Fuarı'da “Bizim Orhan Kemalimiz” oturumunda Orhan Kemal'in Bursa yıllarını anlatacak. Tarihçi- Yazar Sinan Meydan, 21.00'da “100. Yılında Mudanya Mütarekesi” oturumunda okurlarıyla bir araya gelecek. Gazeteci - Yazar, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile Gazeteci Bahadır Özgür, 8 Eylül Perşembe Günü 19.00'da “Duvar: Mafya, Siyaset, Devlet” söyleşisiyle, Sibel Hürtaş, Türkan Elçi ve Eren Aysan, aynı gün 20.30'da “Barışın Dili Kadınlar: İnsan Kalacağız Biz” söyleşisi ile kitapseverlerle buluşacak.Çocuklar atölyeye doyacakKitap Fuarı'nda çocuklar da atölyeye doyacak. Nihal Ünver 9 Eylül Cuma 18.00'da “Tornet File Çorap ve Başka Şeyler” atölyesi ile 7-9 yaş arası çocuklarla bir araya geliyor. CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve Nurcan Korkmaz, aynı gün 19.00'da “100. Yılda Laiklik ve Eğitim”, Siyasetçi Aydemir Güler ile Gazeteci Yazar Orhan Gökdemir, 20.30'da “Barış Nasıl, Kardeşlik Kiminle?” söyleşisiyle Kitap Fuarı'nda. Yazar Meltem Ulu da, 10 Eylül Cumartesi 18.00'da “Marmara'nın Balıkları Çocuk Atölyesi” ile 5-9 yaş arası çocuklarla Mütareke Meydanı'nda deniz ekosistemi üzerine çalışma gerçekleştirecek.Aynı gün 18.30'da Yazar Arlin Çiçekçi, Fuat Sevimay ve Mehmet Fırat Pürselim, “Yazar Nasıl Yazar?”, Şair ve Yazarlar Nilay Özer, Yaşar Miraç, Haydar Ergülen, Altay Öktem, 19.30'da “Barış ve Kardeşliğin 100. Yılına Şiirler”, Gazeteci-Yazar Enver Aysever ise 20.30'da “Sosyal Medya Çağında Aydın Olmak” söyleşileriyle Mütareke Meydanı'nda olacak.Yeni yüzyıl için barış çağrısı ile finalKitap Fuarı'nın son gün etkinlikleri çerçevesinde “21. Yüzyılda Türkiye'nin Dış Politikası: Suriye'den Ukrayna'ya Savaş ve Barış” oturumuyla Serhat Halis, Barış Zeren ve Cangül Örnek 19.00'da kitapseverlerle buluşacak. Kitap Fuarı, Şair - Yazar Ataol Behramoğlu ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın “Mütareke'nin 100. Yılında Yeni Yüzyıl İçin Barış Çağrısı” ile sona erecek.