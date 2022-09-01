YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:50

Mudanya'da Derelerin Daraltılması Sel Sularını Yerleşime Taşıdı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaşanan sel felaketinin ardından basın toplantısı düzenledi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:50
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mudanya'da Derelerin Daraltılması Sel Sularını Yerleşime Taşıdı


Türkyılmaz, “Uzmanların tespiti sonucu, 5 metre olması gerekirken dereler 1 metreye düşürülerek kanallar yapılmış” dedi.


Mudanya Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Hayri Türkyılmaz hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.




Türkyılmaz, “Bugün Mudanya'nın değil, Türkiye'nin hatta dünyanın bazı ülkelerinin sorununu dile getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde sel oldu. Aradan 10 gün geçmeden dün de yine yoğunluktan sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Sabah kadar bütün noktaları gezdik. Gördüğümüz, bizden önceki süreçlerde yapılan hataların, doğanın doğal olan intikam almasını gerçekleştiğini gördük. Dereler kapatılırsa, denizler doldurulursa, doğa da bir gün intikamını alıyor. Bunlar bize ders oldu. Bu dersi biz aldık. Yapılması gerekenleri ortaya çıkarttık. Sahada, üniversiteden hocalarımız, teknik ekipler, Mudanya'yı geziyor. Yapılanları, yapılmayanları tespit ediyor ve yapılacaklarını çıkartıyoruz. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar paylaşacağız. Göreve geldiğimizden beri defalarca söyledim. Bir karış toprak imara açılmadı. Bundan sonra da açmayacağım. Bütün Türkiye bunu bilsin. Bu çarpık yapılaşma, ranta dayalı yapılaşmaya son demek vermek gerekiyor” diye konuştu.


İmar planlarını verenlerin ve dere yataklarını daraltanların sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Uzmanların tespiti sonucu, 5 metre olması gerekirken dereler 1 metreye düşürülerek kanallar yapılmış. Yukarıdan, aşağı, Halitpaşa, Kumyaka, Tirilye'de 2015'ten beri Mudanya'ya yapılan 1 metre alt yapı çalışması yok” diyerek konuşmasını belirtti.


Girit Sokağı ve Kumyaka'da sokak sağlıklaştırma çalışmalarını kendilerinin yaptığını, o çalışmalar yapılmasaydı durumun bugün farklı olabileceğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, "O çalışmalar olmasaydı, Kumyaka'da özellikle can kaybı olabilirdi. Biz bu afet sonucunu ortadan kaldırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz ve tertemiz Mudanya için çalışmalarımız devam edecek. Felaket kaçınılmaz oldu. Ekiplerimiz anında Güzelyalı Çakal Dere'de sıkıntıya müdahale ettiler. Derenin ağzı Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından açıldı ve suya yol verildi. Sel de meydana gelmedi. Karanlık Derede geçen yağmurdan sonra orada oturan vatandaşlarımız BUSKİ'ye yazılar yazdıkları halde, cevap dahi verilmedi. Bizim yazdığımız yazılar da var” dedi.


Başkan Türkyılmaz sözlerini şöyle tamamladı; “Yasalar gereği önümüzdeki günlerde Mudanya Belediyesi ve vatandaşlar olarak mağdur olanlara hukukçularımız destek olacak. Bu görevi yapmayanlar, yanlış yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Mudanyalıların haklarını arayacağız. Her şerden bir hayır çıkar. Az önce söylediğim gibi derelerin üstü kapatılır, denizler doldurulursa, Mudanya'da yaşanan bu felaketler kaçınılmaz oluyor. 10 - 20 metre deniz kenarında yolları su basıyor. Biz bunu yargıya taşıyacağız. Muhtar dahil vatandaşlar, bizler talepte bulunduk, dilekçelere cevap vermediler. Herkese geçmiş olsun. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Maddi zararlar var. Bizim belediyemizin gücü yettiği kadar destek olacağız” diyerek konuşmasını belirtti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...