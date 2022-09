Mudanya'da Derelerin Daraltılması Sel Sularını Yerleşime Taşıdı

Türkyılmaz, “Uzmanların tespiti sonucu, 5 metre olması gerekirken dereler 1 metreye düşürülerek kanallar yapılmış” dedi.Mudanya Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Hayri Türkyılmaz hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.Türkyılmaz, “Bugün Mudanya'nın değil, Türkiye'nin hatta dünyanın bazı ülkelerinin sorununu dile getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde sel oldu. Aradan 10 gün geçmeden dün de yine yoğunluktan sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Sabah kadar bütün noktaları gezdik. Gördüğümüz, bizden önceki süreçlerde yapılan hataların, doğanın doğal olan intikam almasını gerçekleştiğini gördük. Dereler kapatılırsa, denizler doldurulursa, doğa da bir gün intikamını alıyor. Bunlar bize ders oldu. Bu dersi biz aldık. Yapılması gerekenleri ortaya çıkarttık. Sahada, üniversiteden hocalarımız, teknik ekipler, Mudanya'yı geziyor. Yapılanları, yapılmayanları tespit ediyor ve yapılacaklarını çıkartıyoruz. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar paylaşacağız. Göreve geldiğimizden beri defalarca söyledim. Bir karış toprak imara açılmadı. Bundan sonra da açmayacağım. Bütün Türkiye bunu bilsin. Bu çarpık yapılaşma, ranta dayalı yapılaşmaya son demek vermek gerekiyor” diye konuştu.İmar planlarını verenlerin ve dere yataklarını daraltanların sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Uzmanların tespiti sonucu, 5 metre olması gerekirken dereler 1 metreye düşürülerek kanallar yapılmış. Yukarıdan, aşağı, Halitpaşa, Kumyaka, Tirilye'de 2015'ten beri Mudanya'ya yapılan 1 metre alt yapı çalışması yok” diyerek konuşmasını belirtti.Girit Sokağı ve Kumyaka'da sokak sağlıklaştırma çalışmalarını kendilerinin yaptığını, o çalışmalar yapılmasaydı durumun bugün farklı olabileceğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, "O çalışmalar olmasaydı, Kumyaka'da özellikle can kaybı olabilirdi. Biz bu afet sonucunu ortadan kaldırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz ve tertemiz Mudanya için çalışmalarımız devam edecek. Felaket kaçınılmaz oldu. Ekiplerimiz anında Güzelyalı Çakal Dere'de sıkıntıya müdahale ettiler. Derenin ağzı Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından açıldı ve suya yol verildi. Sel de meydana gelmedi. Karanlık Derede geçen yağmurdan sonra orada oturan vatandaşlarımız BUSKİ'ye yazılar yazdıkları halde, cevap dahi verilmedi. Bizim yazdığımız yazılar da var” dedi.Başkan Türkyılmaz sözlerini şöyle tamamladı; “Yasalar gereği önümüzdeki günlerde Mudanya Belediyesi ve vatandaşlar olarak mağdur olanlara hukukçularımız destek olacak. Bu görevi yapmayanlar, yanlış yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Mudanyalıların haklarını arayacağız. Her şerden bir hayır çıkar. Az önce söylediğim gibi derelerin üstü kapatılır, denizler doldurulursa, Mudanya'da yaşanan bu felaketler kaçınılmaz oluyor. 10 - 20 metre deniz kenarında yolları su basıyor. Biz bunu yargıya taşıyacağız. Muhtar dahil vatandaşlar, bizler talepte bulunduk, dilekçelere cevap vermediler. Herkese geçmiş olsun. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Maddi zararlar var. Bizim belediyemizin gücü yettiği kadar destek olacağız” diyerek konuşmasını belirtti.