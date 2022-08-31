YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:41

Mudanya'da Sel Seferberliği

Bursa’nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken, Valilik ve Büyükşehir ve AFAD ekipleri tarafından yaşamın normale döndürülmesi için ilçede adeta seferberlik başlatıldı.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:41
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Mudanya'da Sel Seferberliği


Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken, Valilik ve Büyükşehir ve AFAD ekipleri tarafından yaşamın normale döndürülmesi için ilçede adeta seferberlik başlatıldı.


Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan ve ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı olayda Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller sel sularında sürüklenerek hasar gördü, Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için bütün imkanları ile seferber oldu.





Sabaha kadar çalışma


Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Selin yaralarının sarılması yönünde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Canbolat, yoğun ve etkili yağış sonrası iş yerlerinde, evlerde hasarlar ve su baskınları oluştuğunu söyledi. Taşan yağmur suları nedeniyle sokakların bazılarının kapandığını belirten Canbolat, "Şuna şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybımız yok. İlk dakikadan itibaren de valilik olarak, AFAD olarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve diğer ekiplerimizin tamamı ilçe kaymakamımız olaya müdahil konumdayız. Ekiplerimizle seferber olduk. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı. Sabaha kadar çalışıp sokaklarda sel görüntüsünü ortadan kaldıracağız" dedi.



700'ü aşkın ihbar


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını belirterek, anormal ve uzun süreli bir yağış gerçekleştiğini söyledi. Yağış sonrası 451'i kent merkezinden, 300 civarı da Mudanya başta olmak suretiyle 13 ilçeden 700'ü aşkın ihbar aldıklarını idda eden Başkan Aktaş, "Park bahçeler, itfaiye, Buski. AFAD, DSİ olarak araç ve personeli bu bölgelere yığıyoruz. Mudanya'da hayatı normale döndürmek için uğraş veriyoruz. Sabaha kadar ekipler çalışacak burada Allah'ın izniyle hayatı normale döndürmeye çalışacağız. Kronik olan birkaç sorun var özellikle yukarıdaki dereyle alakalı. Onun da en kısa zamanda bertarafıyla ilgili çalışma yapacağız. Gerçekten son otuz yılın belki de en büyük yağışı. Anormal bir yağış ve uzun süreli bir yağış seyretti" ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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