Müge Anlı ateş püskürdü... O mesajları tek tek ifşaladı! Rahmi Özkan'a gelen ahlaksız mesajlar resmen çıldırttı













Sosyal medya platformlarından kadınların erkeklere yazdığını söyleyen Müge Anlı bu kadarı da olmaz tepkisini verdi. Rahmi Özkan tarafından dile getirilen olayda Anlı, 50 yıllık evli adama bile nasıl mesaj atıyorsunuz utanmanız da mı yok? sözleri kullanılırken programa yaşananlar kısa sürede gündeme geldi. Müge Anlı mesaj atan o isimleri resmen ifşaladı. Müge Anlı sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelirken bu defa sinirleri hoplatan ilginç bir olay yaşamasıyla adından bahsettirdi. Avukat Rahmi Özkan olayın merkezinde yer alırken Anlı, Özkan'a gelen ahlaksız mesajları gördüğünde çıldırdı. Ağzına gelenleri söyleyen programcı isim siniriyle izleyicileri korkuttu.Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sular durulmazken Eda ve İsmail'in olayı çok konuşulurken Rahmi Özkan'a gelen mesajlar ise görenleri şok etti. Anlı, bu duruma kıyamet alametleri yorumunda bulunurken kadınlar erkekler gibi erkekler kadın gibi olacak derlerdi ifadeleri kullanılırken Anlı bombayı patlattı. Rahmi Bey'e gelen mesajlardan ben utanıyorum 50 yıllık evli adam yuh ifadelerini kullandı.