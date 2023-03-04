Müge Anlı'da 13 yıllık cinayet aydınlandı! O isim sonunda itiraf etti: İşte tüyler ürperten detaylar













Merve Yöndem, annesinin ve kardeşinin kaybı üzerine Müge Anlı'dan yardım isterken cinayet araştırmalarına büyük hızla başlandı. Müzeyyen Yöndem ve Vefa Yöndem 13 yıldır kaybı akıllara cinayeti getirirken kaybı üzerine beklenmedik gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına şüphelilerin katılmasıyla beraber yaşanan diyaloglar dikkat çekti. Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın Gülçeren Hanım ile de telefon konuşmalarının tespit edildiğini, Medeni Bey'in "Benim sevgilim Gülçeren" dediğini ama Gülçeren Hanım'ın kabul etmediğini dile getirdi. Anlı, Müzeyyen Hanım'ın en son Medeni Bey2in yanında olduğunu sonra kaybolduğunun altını çizdi. Gülçeren Hanım, 4 yıl sonra Medeni Bey'i Tatvan'a çağırdığını fakat bir çok planlar kurduğu ortaya çıktı.Şenay Hanım, Gülçeren Hanım'ın hiç tepki almadığını 2-3 valiz para ile eve geldiğini belirtirken ablasının üzerinden para kazandığına vurgu yapıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde gelişmeler yaşandı. Müzeyyen Yöndem oğlu Vefa'nın kaybıyla şüphelerin hedefinde yer aldı. Medeni, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine sevki yapıldı.