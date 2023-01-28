Müge Anlı'da Arife Gökçe olayında skandal! Eşi ilk kez itiraf etti: Meğer Sinan Sardoğan... Böylesi kimsenin aklına gelmezdi!













“DÜNYA GELSE SİNAN’I KONUŞTURAMAZ”

Fikri Gökçe, "Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar ama gerçekleri görmeleri gerekir. Sinan bizim ailemizin içinde büyüdü, onun yanından ayrılmadık. Arife'nin kaybı bizi çok üzdü ama Sinan'ı suçlamak yanıltıcı olur. O da Arife'nin kaybının acısını yaşıyor" dedi. Fikri Gökçe, eşinin kaybının gerçek nedeninin hala belirsiz olduğunu ve olayın araştırılmasının devam ettiğini de belirtti. Fikri Gökçe, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kaybolan eşi Arife Gökçe'yi aramak için çaba göstermişti. Ancak programdan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, olayın şüphelisi olarak görülen Sinan Sardoğan'ın hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Fikri Gökçe, "Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar ama gerçek şu ki o suçlu değil. Ben Arife'nin nerede olduğunu bilemiyorum ama Sinan'ın suçlu olduğuna inanmıyorum. Onun aramızda ne kadar iyi bir ilişki olduğunu biliyorum ve o bizim ailemizin bir parçasıdır. Olayın gerçek sebebini bulana kadar Sinan'ın üzerine yıkmayın" dedi.Türkiye'de konuşulan kayıp dosyalarından biri olan Arife Gökçe'nin kaybı, olayın şüphelisi olarak görülen Sinan Sardoğan'ın cinsel istismar suçuyla tutuklanmasıyla daha da karmaşık hale geldi. Ancak kayıp kadın Arife Gökçe'nin eşi, Sinan Sardoğan'ın suçlu olmadığına inanıyor ve onun üzerine yıkılmamasını istiyor. Olayın gerçek sebebini bulana kadar Sinan Sardoğan'ın üzerine yıkmayın dedi. "Eşimi bulmak için her şeyi yapacağım. Sinan Sardoğan'ın neden şüpheleri üzerine çektiği beni ilgilendirmiyor. Adaleti arayacağım ve inşallah eşimi kemiğine kadar bulacağım." "Sinan Sardoğan'ın mesaj atması nedeniyle şüpheli olarak görülmesini anlamsız buluyorum. Kendimi sadece eşimi bulmak için adadım ve bu olayı kendim çözeceğim. İnşallah gerçek yüzünü kemiğine kadar ortaya çıkaracağım. Adalet her şeyin üstünde. Eğer suçluysa cezasını çekecek, ama ben kendimi masum hissediyorum ve adalete güveniyorum.""Sinan olayda şüpheli olmadığına inanıyorum. Onun attığı mesajları inkar etmiyor ama öldürmeyle alakası olduğunu düşünmüyor. Suçluluk duygusuyla yıkılmış durumda, silahtan korkuyor. Türkiye değil, dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz, sadece silah onun suçlu olduğunu itiraf etmesine neden olabilir. Ben olayda suçlu olamayacağına inanıyorum ve onun için adalet arıyorum." Fikri Gökçe, eşi Sinan Sardoğan'ın olayda şüpheli olmadığına inandığını ve kullanıldığını düşündüğünü belirtti. Açıklamalarında, "Sinan attığı mesajları inkar etmiyor, ama öldürmeyle alakam yok" diyor ve ekledi ki "Sinan'ı silahla çok korkutmuşlar. Türkiye değil, dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz. Sadece Sinan'ı konuşturacak olan silah. Silahtan yılmış durumda. Suçladığı insanları görünce ben yapmadım diye konuşan birisi" ifadelerini kullandı. Fikri Gökçe, Sinan Sardoğan'ın olayla ilgili olamayacağına ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade etti.