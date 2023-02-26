Müge Anlı'da büyü şoku! Yumurtanın içinden öyle şeyler çıktı ki: Böylesi görülmedi!







"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR DEYİP..."







18 yaşındaki Merve Yıldırım'ı dolandırdığı iddia edilen üfürükçü Adem Önal hileleriyle gündemdeydi. Beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybeden Merve Yıldırım'ın durumu, üfürükçü Adem Önal tarafından kullanılarak çaresizlik içindeki insanların umutlarını sömürmek için kullanılmıştı. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan üfürükçü Adem Önal'ın eşi, kocasının hilelerini ifşa ederken, yumurtanın içinden çıkanlar ise izleyenleri dehşete düşürdü. Adem Önal gözaltına alındı.18 yaşındaki Merve Yıldırım, beyin tümörleri nedeniyle görme yetisini kaybetmişti ve şifa arayışına girmişti. Ailesinin tanıdığı bir kişi vasıtasıyla Adem Önal isimli üfürükçüye başvurdu. Üfürükçü, Merve'nin ailesine 260 bin TL'ye yakın bir para aldıktan sonra sahtekarlık yapmaya başladı. Merve'ye sadece çaresizliğini sömürmekle kalmadı, aynı zamanda cinsel istismarda da bulundu ve onu tehdit etti.Merve'nin ailesi durumu fark edince Müge Anlı'ya başvurdu ve olay ortaya çıktı. Üfürükçü Adem Önal gözaltına alındı ve Müge Anlı'nın programına çıkan eşi, kocasının yaptığı hileleri ifşa etti. Bunun yanı sıra, Adem Önal'ın bazı insanları sevgilileriyle barıştırmak, bazılarına ise arsalarında tarihi eserler olduğunu söyleyerek kandırmaya çalıştığı da ortaya çıktı. Müge Anlı, programda yaptığı açıklamada, büyü gibi inanışlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı ve insanların çaresizliklerinden faydalanarak sahtekarlık yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.