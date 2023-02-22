Müge Anlı'da dehşete düşüren cinayet aydınlandı: Cinsel organ itirafı akıllara durgunluk vermişti!

İki çocuk babası 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak dört şüpheli gözaltına alındı. Cesedin bulunduğu haberini Türk televizyon sunucusu Müge Anlı verdi. Gözaltına alınan katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Maktulün kuzeni olduğu düşünülen Kubilay Güney'in cinayetin faili olduğu bildirildi. Kubilay ve kız kardeşi Gülşah gözaltına alındıkları sırada sessiz kalmış, ancak Kubilay kendisini sorgulamaya çalışan polis memurlarına saldırgan davranışlarla tepki göstermiştir. Adliyeye götürülüşleri sırasında Kubilay şok edici açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı'da Şok Cinayet Şüphelisi: Ümit Sedat Özcan'ın Cesedi Bulundu
İki aydır kayıp olan Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğünden şüphelenilmesi üzerine olay korkunç bir hal aldı. Kubilay'ın düşmanı olan Mesut, canlı yayında Kubilay'ın Ümit Sedat'ın bazı uzuvlarını kestiğini ve hatta cinsel organını parçaladığını iddia etti. Kubilay, kiraladığı bir arabada bir bıçak bulunmasına rağmen hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Müge Anlı, Ümit Sedat Özcan'ın dayaktan şişmiş kulağını gösteren bir video yayınladı. Gülşah Güney'in yardım istediği eczacı kalfası Halit Bey, Gülşah Güney'in kendisine gönderdiği fotoğrafı ve sesli mesajı ortaya çıkardı. Gülşah Güney, teyzesinin oğluyla kavga eden kız kardeşinin durumunun ağır olduğunu söyleyerek Halit Bey'den yardım istedi. Halit Bey yardıma gitmedi, ancak Gülşah Güney kendisini 8-10 kez arayarak antibiyotik ve şişliğin indirilmesi için ilaç istedi. Zanlılar, Ümit Sedat Özcan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edildi.
Aile Üyeleri Tarafından Cinayetten Şüphelenilen Adam
İki aydır kayıp olan iki çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın yakınları, Ümit'i kuzeni Kubilay Güney'in öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Kubilay, Ümit'in Bulgaristan'a kaçtığını ve son 15 gündür kendisinden haber
alamadığını iddia etmişti. Ancak Kubilay'ın düşmanı olan Mesut isimli bir vatandaş canlı yayında şok açıklamalarda bulunarak Ümit Sedat'ın ölü olarak görüldüğünü iddia etti. Mesut'a göre cinayeti Kubilay işlemiş ve Ümit Sedat'ın cinsel organına kadar bazı uzuvlarını kesmişti.
Kubilay Güney Tüm İddiaları Reddetti
Yayının telefonla ulaştığı Kubilay Güney, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Ancak kiraladığı araçta bir bıçak bulunan Kubilay, bıçağın kendisine ait olmadığını iddia etti. Güney, bıçağın incelenmesi için gönderilmesine razı olduğunu belirtti.
Dayak Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Halit Bey isimli eczacı kalfası, 8 Eylül 2022 tarihinde Kubilay Güney'in kız kardeşi Gülşah Güney'in kendisini arayarak yardım istediğini açıkladı. Gülşah, kardeşinin ciddi şekilde darp edildiğini ve şişliklerin indirilmesi için ilaca ihtiyacı olduğunu söylemişti. Gülşah, 12 Eylül 2022'de Halit Bey'le tekrar iletişime geçti ve kendisine darp edilmiş bir kişinin iki fotoğrafını gönderdi. Fotoğrafları yayında gören Özcan ailesi, fotoğraflardaki kişinin Ümit Sedat Özcan olduğunu teşhis etti. Fotoğraflardaki kişinin her iki kulak deliği de sisle kaplıydı ve boynunda morluklar vardı.
Gülşah Güney Ne Diyecek?
Fotoğrafları Halit Bey'e gönderen Gülşah Güney'in iddialar hakkında ne diyeceği merak konusu. Güney, "onu" evden nasıl çıkaracağını ve nasıl ayağa kaldıracağını merak ettiğini ifade etmişti. Kimi kastettiği belli değil ama Özcan ailesi Ümit Sedat'tan bahsettiğini düşünüyor.