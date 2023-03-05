YAŞAM
05 Mart 2023 - 15:15

Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Recep Arı cinayeti aydınlatıldı: Bakın sebebi neymiş!

Bursa'da kan donduran cinayetin nedeni yasak aşk. Zanlı, itiraf etti...

YAŞAM
05 Mart 2023 - 15:15
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Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Recep Arı cinayeti aydınlatıldı: Bakın sebebi neymiş!
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Bursa'da şok edici bir cinayet vakası ortaya çıktı. 31 yaşındaki Recep Arı, bir ormanda çok sayıda kurşun yarasıyla ölü bulundu. Polis, cinayeti itiraf eden ve gerekçe olarak yasak aşk ilişkisini gösteren arkadaşı Kadir I.'yı (22) tutukladı.

Olay

Recep Arı, 24 Şubat'ta eşiyle tartıştıktan sonra av tüfeğini alarak evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu ve jandarma arama çalışması başlattı. Evinden 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi ormanlık alanında yakınları tarafından cesedi bulundu. Otopsi raporu, Arı'ya 9 el ateş edildiğini ortaya koydu.

Soruşturma başlatıldı



Polis, Arı'nın cebinde 4.500 TL buldu ancak cüzdan ve cep telefonu bulamadı. Jandarma cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ve arkadaşı Kadir I.'yı gözaltına aldı.

Bursa'da şok edici bir cinayet vakası ortaya çıktı. 31 yaşındaki Recep Arı, bir ormanda çok sayıda kurşun yarasıyla ölü bulundu.

Cenaze töreni

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Arı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınları yas tuttu ve Çataltepe Mezarlığı'na defnedildi.

İtiraf

Başlangıçta hem Kadir I. hem de S.A. susma haklarını kullanarak polisle konuşmayı reddettiler. Ancak Kadir I. sonunda suçu kabul etti ve Arı ile Kadir I.'nın eşi S.A. arasındaki ilişkiyi öğrendiğinde çıkan tartışmada Arı'yı öldürdüğünü söyledi.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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