Müge Anlı'da olanlar herkesi şaşkına çevirdi! Kan donduran detay günler sonra ortaya çıktı







MÜGE ANLI'DA ŞAŞIRTAN KAYIP OLAYI







Müge Anlı programına 1 Mart tarihinde Recep Arı isimli vatandaşın kayıp olduğunu bildirmek için yakınları başvurdu. Recep Arı kaybıyla ilgili herkesi şaşırtan detaylar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 31 yaşında olduğu öğrenilen Recep Arı'nın annesi, babası ve kardeşi katıldı. Evli ve 2 çocuğu olan Recep Arı'nın 24 Şubat gününden beri kayıp olduğu öğrenildi. Bursa Kestel ilçesinden aracıyla kayıplara karışan Recep Arı'nın aracının bulunması kendisinin de bulunmasın yardım edeceği paylaşıldı. Müge Anlı, kayıp adamın eşiyle tartışma yaşadığını ve giderken yanına av tüfeği aldığını da söyledi. Verilen bilgilere göre Recep Arı 3-4 arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti.Müge Anlı, Recep Arı'nın kaybı ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Pompalı tüfekle evden çıktığında kendine zarar vermesi düşünülüyor ama arkadaşlarıyla eğlence mekanına gidip alkol almış. Daha sonra Kadir isimli arkadaşını ormana götürüyor. Daha sonra Recep Arı'nın kaybı ile ilgili Kadir ormanda tartıştık, bana saldırdı, telefon gelince beni orada bırakıp gitti dedi. Peki Recep eşiyle neden tartıştı?' diye sordu. Recep Arı'nın eşi ile alkol içtiği için sürekli tartıştığı ama en fazla 3 gün içinde barıştıkları öğrenildi. Aynı zamanda Recep Arı'nın bir eğlence mekanında çalışmakta olan Kader isimli biriyle görüştüğü, Kader ile Recep'in ayrıldıkları ve kadının onu telefonundan engellediği de öğrenildi. Recep Arı'nın arkadaşı Kadir'in de bu eğlence mekanına gittiği öğrenildi. Recep Arı'nın eşi Selma Arı canlı yayına bağlandı ve sürekli tartıştıklarını, o gece yaşanan tartışmadan sonra sığınma evine gittiğini belirtti. Selma Arı şu açıklamaları yaptı; 'Eve geldi, ben de yemek yiyelim mi diye soru sordum. Yemeyeceğini ve içmeye gideceğini söyledi, kıyafetlerini aldı, beni sabaha kadar bekleme de arama da dedi. Ben niye gidiyorsun diye sorunca beni dövmeye başladı. Daha sonra elindeki pompalı tüfekle bacağıma vurdu hatta evin tavanına da ateş etti.' dedi.