MEDYA
30 Ocak 2023 - 13:00

Müge Anlı'da olay yaratan cinsel ilişki itirafı! Söyledikleri karşısında herkes şaşırdı! O kadın Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! Tehditler havada uçuştu

Unutulmaz olay, ATV ekranlarının en popüler gündüz programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşandı. Programa katılan kadının yaptığı açıklamalar Müge Anlı'yı kızdırdı. Olay sosyal medyaya bomba etkisi yarattı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

MEDYA
30 Ocak 2023 - 13:00
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Müge Anlı'da olay yaratan cinsel ilişki itirafı! Söyledikleri karşısında herkes şaşırdı! O kadın Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! Tehditler havada uçuştu


ATV ekranlarında her gün seyircilerin karşısında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, olayları izleyiciler büyük bir ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor. Her bölümde farklı bir olayın konuşulduğu bir programa katılan Fadime Hanım, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Fadime Hanım, kızının 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını öne sürerek, "Lütfen kızımı bulun" diyerek feryat etti. Müge Anlı kızı Nuray'ı bulup getirmiş ama yanında 40 yaşındaki kuzeni Engin’de vardı! Peki ne oldu? İşte detaylar...



müge anlı

Programa çıkan Nuray, annesini hiçbir şey için affetmeyeceğini ve onu utandırdığını söyledi. Daha önceleri tecavüz suçu ile 4 ay ceza almış olan Nuray “sevmek günah mı?" şeklinde soru sordu. Fadime hanımı sinirlendi ve yüksek sesle bağırdı: "O nikah olmayacak. Kızım onun koynuna giremeyecek". Öte yandan Müge Anlı'nın yaptıkları herkesin dikkatini çekti..

Müge Anlı daha fazla dayanamadı ve "Zaten bunlar beraber yaşıyorlar. Sen daha neyin koynundan bahsediyorsun. Zaten senin kızın bu çocukla beraber. Ben bilmem filan diyorsun ama sen daha neyin derdindesin? Bazı şeyleri yapmak için illaki belediye imzası gerekmiyor. Zaten gitmiş, evini tutmuş, birlikte yaşıyor. Belki senin şu an kızın hamile. Olmuş da olabilir, biz bilemeyiz şu an. Niye diretiyorsun?" ifadelerine yer verdi. Müge Anlı'nın sözlerine kızan Fadime Hanım, Engin'e tehdit dolu sözler söyledi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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