Müge Anlı'da sinirleri bozan karakterler! 'Çoraplarımı koklayıp...' 35.000 euro kaptırdı! O sözlere Rahmi Özkan bile tahammül edemedi!

Bulgaristan'dan gelen Renginar Ahmed sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Bey için eşi ve çocuklarını ülkesin de bırakıp Antalya’ya gelmişti. Ancak işler onun istediği gitmedi ve Renginar Ahmed, 35 bin Euro dolandırıldı. Renginar hanım’ sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Bey’in kendisini "Ayakkabından su içerim" gibi gösterişli sözlerle aldattığını söyledi.
SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI SEVGİLİSİ İÇİN KREDİ ÇEKEN KADIN 35 BİN EURO DOLANDIRILDI
İzleyicileri ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına enteresan konular gelmeye devam ediyor. Bu kez Programa damga vuran kilometrelerce uzakta yaşanan sosyal medya aşkı oldu. Faecbook’tan tanıştığı fırıncı Mehmet'i bulmak için Bulgaristan'dan Antalya'ya gelen 54 yaşındaki Renginar Ahmed anlattıkları ile herkesi şakına çevirdi.
"EŞİNDEN BOŞAN, BENİMLE EVLEN"
Renginar Ahmed 35 bin euro kaptırdığını iddia ettiği Mehmet Bey ’in kendisine eşinden boşanmasını söylediğini ve daha sonrasında evlenme teklifi ettiğini açıkladı. Müge Anlı şok olduğu anlarda, “Anlamak istiyorum, 30 yıllık kocan, 2 çocuğun var. Facebook’tan Mehmet Bey ile tanışıyorsun, Bulgaristan’dan kalkıp Antalya’ya geliyorsun. O da sana kocandan boşan ben Bulgaristan’a gelir fırın açarım diyor. Sen bunun üzerine kocayı boşadın mı?” ifadelerini kullandı.
SEVGİLİSİ İÇİN KREDİ ÇEKTİ
Sevgilisi Mehmet Bey’in maddi olarak zor zamanlardan geçtiği sırada, sevgilisi için bankadan kredi
aldığını söyleyen Renginar Hanım, Mehmet bana borcunu ödeyeceğine dair söz verdi dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, “Korkmuyor musunuz? Bak kocanı da geçtim, hiç tanımadığın biri için Bulgaristan’dan Antalya’ya geliyorsun. Ben korkak mıyım?” sözlerini kullandı.
"AYAKKABINDAN SU İÇERİM"
Daha sonra ise Renginar Ahmed, sevgilisi Mehmet Bey’in kendisine, “Senin ayakkabından su içerim” gibi tatlı sözler söylediğini ifade etti. 35 bin euro dolandırıldığı bilinen Renginar Ahmed, Bulgaristan’da eşiyle boşandıktan sonra tekrar Antalya’ya döndü. Canlı yayına telefonla bağlanan Mehmet Bey ile karşı karşıya gelen Renginar Ahmed, “Benim paramla kendine ev aldı.” İddiasında bulundu.