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14 Nisan 2023 - 21:15

Müge Anlı'da ŞOK! Sait Atasever'in gelini öyle bişey itiraf ettiki ağızları açık bıraktı! Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi! Stüdyo buz kesti

ATV ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olaylar herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Peki kayınpederinden şikayetçi olan gelin neler anlattı? Tüm detaylar haberimizde.

TV Programları
14 Nisan 2023 - 21:15
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Müge Anlı'da ŞOK! Sait Atasever'in gelini öyle bişey itiraf ettiki ağızları açık bıraktı! Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi! Stüdyo buz kesti
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sevenleri tarafından yakından takip edilirken dün yayınlanan programda anlatılanlar herkesin ağzını açık bıraktı. Gelinin anlattıkları herkesin kanını dondurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİN KAYINPEDERİ İLE İLGİLİ ANLATTIKLARI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müge Anı ile Tatlı Sert programında dün yayınlanan bölümde 1 senedir kayıp olarak aranan Ali Atasever ile ilgili dosya konuşulmaya başlandı ve şüpheli olarak babası Sait Atasever gösterildi. Ali Atasever'in zihinsel engeli olduğu ve babasının da vasisi olduğu öğrenildi. Sait Atasever, oğlu ve eşinin 20 yıl önce boşandığını söyledi. Sait Atasever oğlunun evlenmek istediğini, birini bulduğunu, beğenmediğini söyledi. 



Müge Anlı Kayıp Ali Atasever Olayı

Müge Anlı, konu ile ilgili köylülerin başvuru yaptığını, babasının başvuru yapmadığını, köylülerin Sait Atasever'in çok sinirli olduğunu ve köyde herkesin ondan korktuğunu, oğluna zarar verme ihtimali olduğunu düşündüklerini, oğlunu ağaca bağlayarak dövdüğünü gördüklerini belirtti. Aynı zamanda Ali Atasever'in yeğeni Cemile Hanım da jandarma çağırırsa bildiklerini anlatacağını, dayısını ağaca bağlayarak dövdüğünü, çıplak şekilde halıya sarıp sopayla dövdüğünü belirtti. Aynı zamanda Ali Atasever'in eski eşi de kayınpederinin kendisine saldırdığını, başka bir erkekle kendisini odaya kilitlediğini söyledi. Müge Anlı, iddialara göre Sait Atasever'in oğlunu ekmek fırınında yaktığının köylüler tarafından düşünüldüğünü söyledi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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