Müge Anlı'da ŞOK! Sait Atasever'in gelini öyle bişey itiraf ettiki ağızları açık bıraktı! Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi! Stüdyo buz kesti







GELİNİN KAYINPEDERİ İLE İLGİLİ ANLATTIKLARI HERKESİ ŞOKE ETTİ







Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sevenleri tarafından yakından takip edilirken dün yayınlanan programda anlatılanlar herkesin ağzını açık bıraktı. Gelinin anlattıkları herkesin kanını dondurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Müge Anı ile Tatlı Sert programında dün yayınlanan bölümde 1 senedir kayıp olarak aranan Ali Atasever ile ilgili dosya konuşulmaya başlandı ve şüpheli olarak babası Sait Atasever gösterildi. Ali Atasever'in zihinsel engeli olduğu ve babasının da vasisi olduğu öğrenildi. Sait Atasever, oğlu ve eşinin 20 yıl önce boşandığını söyledi. Sait Atasever oğlunun evlenmek istediğini, birini bulduğunu, beğenmediğini söyledi.Müge Anlı, konu ile ilgili köylülerin başvuru yaptığını, babasının başvuru yapmadığını, köylülerin Sait Atasever'in çok sinirli olduğunu ve köyde herkesin ondan korktuğunu, oğluna zarar verme ihtimali olduğunu düşündüklerini, oğlunu ağaca bağlayarak dövdüğünü gördüklerini belirtti. Aynı zamanda Ali Atasever'in yeğeni Cemile Hanım da jandarma çağırırsa bildiklerini anlatacağını, dayısını ağaca bağlayarak dövdüğünü, çıplak şekilde halıya sarıp sopayla dövdüğünü belirtti. Aynı zamanda Ali Atasever'in eski eşi de kayınpederinin kendisine saldırdığını, başka bir erkekle kendisini odaya kilitlediğini söyledi. Müge Anlı, iddialara göre Sait Atasever'in oğlunu ekmek fırınında yaktığının köylüler tarafından düşünüldüğünü söyledi.