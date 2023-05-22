Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Genç kadının itirafı kan dondurdu: Kocam poşetle...

Müge Anlı, Yasemin Koç'un çocuklarıyla birlikte kaybolduğunu duyurdu. Yasemin Koç'un annesi Azime Hanım, bu güzel haberle sevinç gözyaşları döktü. Yasemin Koç'un eşi Sait'e sinirlenen Yusuf Bey, ondan hemen geri dönmesini ve gerektiğinde hukuki işlem başlatmasını istedi. Yasemin Hanım'ın "Kocam poşetle boğmaya kalktı" sözleri ise izleyenleri şaşırttı. Bu olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük yankı uyandırdı. Müge Anlı, son dakika bir gelişmeyle başladığı yayında, Yasemin Koç'un çocuklarıyla birlikte kaybolduğunu duyurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bu sevindirici haberi Azime Hanım ve Yusuf Bey'e iletti. Yasemin Koç ise Instagram'da tanıştığı bir kişiyle canlı yayında görüntülü olarak bağlandı.
Yasemin Hanım, annesinin ısrarlarına aldırış etmedi ve "Yusuf orada olduğu sürece dönmeyeceğim" diyerek kararlılığını gösterdi. Müge Anlı bile bu karşılığa şaşırmıştı. Azime Hanım, "Çocuklarını alıp yanıma gel. Seni korurum. O iş bitti, artık bitti yavrum. Çocukların için endişeleniyorum. Bu şekilde yapma! Baban bile hastalandı senin yüzünden" dediğinde Yasemin Hanım ilgisiz kaldı ve "Ben mutluyum anne. Gelmiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Canlı yayında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Yusuf Bey, Sait Bey'e dönerek "Nasıl cesaret edip eşimi alıp kaçıyorsun?" diye sordu ve stüdyo aniden karıştı. Kontrolünü kaybeden Yusuf Bey, öfkesini kötü kelimelerle ifade etti. Canlı yayında hakaretler havada uçuşurken, Yasemin Hanım'ın açıklaması programın odak noktası oldu. Yusuf Bey, eşinin "Senin yüzünden gittim. İstedin. Şiddet gördüm. Kaç kere poşetle boğmaya kalkmadın mı beni?" sözlerine karşı öfkesine engel olamadı. Sinirlenerek, "Hukuk var, adalet var. Şikayet etmek için gitseydin" dedi. Yasemin Hanım, Sait Bey'in çocuklara iyi baktığını belirtti ve Yusuf Bey'e gönderme yaparak, "Sağ ol" dedi.
Yasemin Hanım, annesinin ısrarlarına aldırış etmedi ve "Yusuf orada olduğu sürece dönmeyeceğim" diyerek kararlılığını gösterdi. Müge Anlı bile bu karşılığa şaşırmıştı. Azime Hanım, "Çocuklarını alıp yanıma gel. Seni korurum. O iş bitti, artık bitti yavrum. Çocukların için endişeleniyorum. Bu şekilde yapma! Baban bile hastalandı senin yüzünden" dediğinde Yasemin Hanım ilgisiz kaldı ve "Ben mutluyum anne. Gelmiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Canlı yayında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Yusuf Bey, Sait Bey'e dönerek "Nasıl cesaret edip eşimi alıp kaçıyorsun?" diye sordu ve stüdyo aniden karıştı. Kontrolünü kaybeden Yusuf Bey, öfkesini kötü kelimelerle ifade etti. Canlı yayında hakaretler havada uçuşurken, Yasemin Hanım'ın açıklaması programın odak noktası oldu. Yusuf Bey, eşinin "Senin yüzünden gittim. İstedin. Şiddet gördüm. Kaç kere poşetle boğmaya kalkmadın mı beni?" sözlerine karşı öfkesine engel olamadı. Sinirlenerek, "Hukuk var, adalet var. Şikayet etmek için gitseydin" dedi. Yasemin Hanım, Sait Bey'in çocuklara iyi baktığını belirtti ve Yusuf Bey'e gönderme yaparak, "Sağ ol" dedi.