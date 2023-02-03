Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan olayında şok gelişme! Arife Gökçe'nin kocası sonunda itiraf etti: O iddia ortalığı karıştırmaya yetti!







FİKRİ GÖKÇE'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF!







SİNAN SARDOĞAN SUÇSUZ MU?

SİNAN SARDOĞAN İNTİHAR MI ETTİ? GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

OLAY GEÇMİŞİ!

MÜGE ANLI'YI TEHDİT ETTİ!

MÜGE ANLI DELİYE DÖNDÜ!

GÖZALTINA ALINDI!

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI!

Müge Anlı'yı ve milyonları kızdıran Sinan Sardoğan davasında ortaya atılan suçlamalar ortalığı karıştırdı. Kayıp Arife Gökçe davasının baş zanlısı Sinan Sardoğan'a söylediği sözler herkesi şaşırttı. Öyküleriyle bir devrim yaratan çarpık Sinan Sardoğan, kadınların adeta kabusu olmuştu. Müge Anlı bile çok kızdı ve "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" diyen Anlı’ya Sardoğan, "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum?" demişti. İşte Anlı'nın çileden çıktığı anlar ve Sinan Sardoğan'a yöneltilen yıldırım suçlamaların detayları...Sardoğan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin kaybından bir yıl sorumlu olduğuna inanılıyor. Sardoğan, ilginç açıklamaları ve yaşlı kadınlara yönelik zorbalığıyla herkeste tepki yarattı. Daha sonra çocuk istismarı şüphesiyle tutuklandı. Arife Gökçe hala kayıp.Çaresizce beklemeye devam eden Fikri Gökçe, mahkemeye güvendiğini söyleyerek eşinin bulunmasını istedi. Köyünden birinin evine girip eşini kaçırdığını öne süren Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Sinan'ın bu olayda gözetleyici olduğunu söyleyen Fikri Gökçe, Suç Sinan'ın üzerinde kalır, ben de bu arada kurtulurum' böyle bir şey yok. Ben de bunları inşallah öğreneceğim." Dedikten sonra herkesi şaşırtmıştı. Gökçe ayrıca; "Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çocuğuma sebep olmadan kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmazsa yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım.” Dedi.Çok sayıda yaşlı kadına cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Sinan Sardoğan, cezaevine gönderildi. Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiğinden şüpheleniliyor. Ancak İHA'nın aldığı son bilgilere göre Sinan'ın Sardoğan cezaevinde intihar ettiği haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı.Yeni bölümde Arife Gökçe ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan hakkında 7 ihbar daha aldığını söyledi. Olaylara dayanamayan ve stüdyoya gelen bir vatandaş, Sinan'la yalnız yaşadığını anlattı. Sinan'ın kadını sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne süren seyirciler şaşırtan açıklamalarda bulundu. Özkan Deveci isimli vatandaş, Sardoğan ile ilgili olayı şu sözlerle aktardı. "Sinan, Esenyurt'ta kaldırımda bir kadınla tartışıyordu. Önce karı-koca olduklarını sandım. Ama anladım ki değiller. Hemen koştum abla dedim akraban mı eşin mi? 'Kardeşim bilmiyorum. 15-20 dakikadır peşimde. Eşimi aradım geliyor' dedi. Ben de bu Sinan'ın iki yakasını topladım. Bir kadını neden rahatsız ediyorsun ne istiyorsun deyince kekeledi. Ceplerinde yumurta büyüklüğünde taşlar vardı. Kadın da korkmuş titriyordu. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Sinan'ı biraz dövdüm. Yere yatıp çırpındı ben de korktum. Telefonumu arabadan alıp ambulans çağıracaktım. Ama döndüğümde bir baktım Sinan yok! Bayıldı numarası yapıp kaçmış. Ceplerindeki taşları da boşaltmış. İnşallah o sapığın olması gereken yerde olduğunu görmek isteriz…" Sinan, bütün iddiaları yalanladığı gibi bu iddiayı da yalanlayarak, “Seni tanımıyorum. Öyle bir şey olmadı" diyerek konudan sıyrılmaya çalışması ekranlara yansıdı!Müge Anlı’yı tehdit etti: "Adamı sinirlendirme" diyerek tehdit etti. Ayrıca "Yarıyordun beynimi gel" dedi.Program boyunca herkesee küfür eden Sinan’a Anlı, "Ancak ağzında bu laflar, bir şey yapamadığın için" ifadelerini kullandı.Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak Arife Gökçe'yi arama çalışmalarında Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlara cinsel mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.Müge Anlı'nın programında çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkaran Sinan Sardoğan, 2018 yılında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili canlı yayında konuşan Anlı, Sardoğan'ın küçük çocuğu eve götürdüğü görüntüleri göstererek olayı anlattı.