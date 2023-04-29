Müge Anlı'dan kötü haber! Canlı yayında hastalığını açıkladı: Meğer yıllardır gizlemiş!

TV sunucusu, Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında açıkladı







Müge Anlı'nın okuryazarlığı yaygınlaştırmak için olan kişisel mücadelesi







Aile birliği ve iletişim

Ailelerin kaybettikleri yakınlarını bulmalarına yardımcı olan Müge Anlı, hastalığını ilk kez programının canlı yayınında açıkladı. Müge Anlı, 3 aydır kayıp olan 17 yaşındaki Gülcan'ı sevgilisiyle birlikte buldu. Program sırasında Gülcan'ın annesi Songül Hanım'ın kız kardeşinin okuma yazma bilmediğini söylemesi Müge Anlı'nın öfkesini tetikledi.Müge Anlı yaptığı açıklamada, okuma yazma bilmediğini iddia eden insanlara karşı hayal kırıklığı ve öfkesini dile getirdi. Okuma yazma seferberliği sırasında bir hastalığa yakalandığını ve akciğerinde bir leke oluştuğunu açıkladı. Müge Anlı ayrıca üçüncü antibiyotiğini içtiğini ve uzun yıllardır hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti. Müge Anlı, farkındalık yaratmak ve okuryazarlığı yaygınlaştırmak için çok çalıştığını da vurguladı. İnsanların bu girişimleri desteklemek için çaba göstermesi ve bunun önemini unutmaması gerektiğini belirtti.Gülcan ve sevgilisinin hikayesine ışık tutan program hararetli bir tartışmaya yol açtı. Gülcan babasına olan kızgınlığını dile getirerek aşkı başka yerde aradığını belirtti. Yaşanan olay, aile birliği ve iletişimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.