









MÜGE ANLI'DAN MİLLETVEKİLLİĞİ AÇIKLAMASI







Müge Anlı'dan milletvekilliği çıkışı! İktidardan olursa... Oy oranını açıkladı, herkesi ters köşe yaptı! Ekranların sevilen, güvenilen ismi olan Müge Anlı programında bir açıklama yaptı. Twitter'da TT listesine girdiğini açıklayan Müge Anlı açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği için aday olduğu konuşulan bu konuya açıklık getirdi. Müge Anlı milletvekili olacak mı? İşte Müge Anlı'nın açıklamaları ve diğer detaylar...ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yıllardır sunan ve ekranların en güvenilir ismi olarak bilinen Müge Anlı cephesinde gelişme var. Bilindiği üzere sunduğu kadın programı reyting rekorları kırıyordu. Ekranlarda uzun yıllardır olan ve konuşulan isim için twitterda bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Müge Anlı'nın milletvekili olacağı açıklandı. Peki Anlı gerçekten milletvekili olacak mı? Hangi partiden milletvekili olacak? İşte diğer ayrıntılar...Bugünkü programında konuya dair açıklama yapan Müge Anlı şu şekilde konuştu: "Ben de valla oturduğum yerde niye TT oluyorsam? Hiç haberim bile yok. Benim Twitter'ım da yok" ifadelerini kullandı. Twitter'da neden gündem olduğuna açıklık getiren Müge Anlı "Bana AK Parti'den milletvekilliği teklifi gelmiş. Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş." dedi. 2,5 oya razı olmadığını, bu oyun çok az olduğunu söyleyen Anlı bu durumu tiye alarak dalga geçti.