Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yeni bölümü ile gündeme damgasını vururken DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Uzun süredir sonuçlanamayan DJ Gezgin ölümünde sır perdesi aralanıyor. İşte detaylar... Ali Rıza Kılıç, Alim'in dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattı. Canlı yayında söylemlerine devam eden Kılıç, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Kılıç'ın tehdit iddialarının devamında ise dikkat çekici söylemler başladı. Gündeme gelen Mehmet Karahan'a işkence yapılığına ve cenazenin henüz bulunamaması olayları karmaşık hale sürükledi.Ali Rıza Kılıç konuşmalarında Cemal Durmaz'ın hem annesinin üzerine hem dayısı üzerine borsa oynatıldığını, Cemal Durmaz'ın annesi tarafından dayısına işkence edildiğini belirtirken Feyzullah Eleman adında birisinin adı ortaya atıldı.Alim'in dayısı olan DJ Gezgin yani Mehmet Karahan'ın ölümüne dair detaylar Ali Rıza Kılıç'ın anlattıkları şaşırttı. İşkence görerek öldürüldüğü iddia edilirken Cem Durman'ın kafasını peteğe vurduğunu annenin de bu süre zarfında Durmaz'a yardım edildiği belirlendi. Alim'in can korkusundan gerçeklerini anlatmadığı Kılıç tarafından belirtilirken her şeyi Alim'in bildiği de gözlemlendi.