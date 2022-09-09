Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yeni bölümü ile gündeme damgasını vururken DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Uzun süredir sonuçlanamayan DJ Gezgin ölümünde sır perdesi aralanıyor. İşte detaylar... Ali Rıza Kılıç, Alim'in dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattı. Canlı yayında söylemlerine devam eden Kılıç, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Kılıç'ın tehdit iddialarının devamında ise dikkat çekici söylemler başladı. Gündeme gelen Mehmet Karahan'a işkence yapılığına ve cenazenin henüz bulunamaması olayları karmaşık hale sürükledi.
GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:24
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçen sezondan beri işlenen konulardan olan DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Uzun zamandır çözülmeye çalışılan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdıkları ile gündeme gelen yeni söylentiler kan dondurdu. İşte, DJ Gezgin ölümü hakkında yeni detaylar haberimizde yer almaktadır
GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:24
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