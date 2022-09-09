GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:24

Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçen sezondan beri işlenen konulardan olan DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Uzun zamandır çözülmeye çalışılan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdıkları ile gündeme gelen yeni söylentiler kan dondurdu. İşte, DJ Gezgin ölümü hakkında yeni detaylar haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:24
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Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı


Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yeni bölümü ile gündeme damgasını vururken DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Uzun süredir sonuçlanamayan DJ Gezgin ölümünde sır perdesi aralanıyor. İşte detaylar...

Ali Rıza Kılıç, Alim'in dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattı. Canlı yayında söylemlerine devam eden Kılıç, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Kılıç'ın tehdit iddialarının devamında ise dikkat çekici söylemler başladı. Gündeme gelen Mehmet Karahan'a işkence yapılığına ve cenazenin henüz bulunamaması olayları karmaşık hale sürükledi.



DJ Gezgin cinayeti

DJ Gezgin cinayetinde kan donduran olay

Ali Rıza Kılıç konuşmalarında Cemal Durmaz'ın hem annesinin üzerine hem dayısı üzerine borsa oynatıldığını, Cemal Durmaz'ın annesi tarafından dayısına işkence edildiğini belirtirken Feyzullah Eleman adında birisinin adı ortaya atıldı.

DJ Gezgin cinayeti

Detaylar ortaya çıktı sır perdesi aralandı

Alim'in dayısı olan DJ Gezgin yani Mehmet Karahan'ın ölümüne dair detaylar Ali Rıza Kılıç'ın anlattıkları şaşırttı. İşkence görerek öldürüldüğü iddia edilirken Cem Durman'ın kafasını peteğe vurduğunu annenin de bu süre zarfında Durmaz'a yardım edildiği belirlendi. Alim'in can korkusundan gerçeklerini anlatmadığı Kılıç tarafından belirtilirken her şeyi Alim'in bildiği de gözlemlendi. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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