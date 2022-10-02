MAGAZİN
02 Ekim 2022 - 12:50

Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!

4 ay önce sürpriz bir kararla Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı, herkesi şaşkına çeviren bir hamlede bulundu. Hamile olduğu iddia edilen Anlı'nın Instagramdan takip ettiği bir hesap kafaları resmen karıştırdı.

MAGAZİN
02 Ekim 2022 - 12:50
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Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!


Uzunca bir zamandır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert şovunun sunuculuğunu yapan Müge Anlı, sezon finalinden önce evleneceğini canlı olarak duyurmuştu. 

Müge Anlı hamile mi



Bu kararın ardından nikah masasına oturan Anlı hakkında hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Anlı'nın Instagram hesabında düğünüyle ilgili bilgi vermemesi sürekli merak edilirken, son yaptığı hamle takipçilerinde şaşkınlık yarattı.

4 aylık çiçeği burnunda gelin Müge Anlı'dan hamle!

Müge Anlı hamile mi

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünya evine giren Müge Anlı, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünya evine girdi. Türkiye'nin en başarılı sunucularından Anlı, evliliği sonrası sürekli magazin gündeminde yer aldı.

Müge Anlı hamile mi

Sürekli mutluluğundan bahseden Müge Anlı hakkında hamile olduğu iddiaları ortaya atılırken Anlı, herkesi şaşkına çeviren inanılmaz bir adım attı. Ünlü sunucu Instagram hesabından anne ve bebek sayfasını beğenirken takipçileri ona "Hamile misin?" diye sordular.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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