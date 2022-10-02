Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!













4 aylık çiçeği burnunda gelin Müge Anlı'dan hamle!





Uzunca bir zamandır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert şovunun sunuculuğunu yapan Müge Anlı, sezon finalinden önce evleneceğini canlı olarak duyurmuştu.Bu kararın ardından nikah masasına oturan Anlı hakkında hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Anlı'nın Instagram hesabında düğünüyle ilgili bilgi vermemesi sürekli merak edilirken, son yaptığı hamle takipçilerinde şaşkınlık yarattı.Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünya evine giren Müge Anlı, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünya evine girdi. Türkiye'nin en başarılı sunucularından Anlı, evliliği sonrası sürekli magazin gündeminde yer aldı.Sürekli mutluluğundan bahseden Müge Anlı hakkında hamile olduğu iddiaları ortaya atılırken Anlı, herkesi şaşkına çeviren inanılmaz bir adım attı. Ünlü sunucu Instagram hesabından anne ve bebek sayfasını beğenirken takipçileri ona "Hamile misin?" diye sordular.