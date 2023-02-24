Müge Anlı herkesi üzen haberi duyurdu! Canlı yayında cinayet itirafı!







Şükrü Güvenilir Cinayetinin Şüphelisi İtiraf Etti







Şükrü Güvenilir'in Kızları Konuştu

Müge Anlı'dan Acı Habere Tepki

Şükrü Güvenilir'in Son Anları

Müge Anlı canlı yayında üzücü bir açıklama yaparak, daha önce programına konuk ettiği yedi çocuk babası Şükrü Güvenilir'in öldürüldüğünü duyurdu. Güvenilir 31 Ocak'ta ortadan kaybolmuş ve aile üyeleri Müge Anlı'ya ulaşarak Güvenilir'in bulunması için yardım istedi. Ne yazık ki 14 gün süren arama çalışmalarının ardından Güvenilir'in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.Müge Anlı canlı yayında Şükrü Güvenilir cinayetiyle ilgili detayları paylaştı. Zanlı 34 yaşındaki Bekir Demiray'ın cinayet bürosundaki sorgusunda Güvenilir'i birlikte içki içtikten sonra başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne göre Güvenilir'in cesedi Isparta'da bir tarlada gömülü olarak bulundu.Şükrü Güvenilir'in kızları babalarının cinayet haberiyle yıkıldı. Canlı yayın sırasında Müge Anlı'ya konuşan kızları, babalarının kimseye küfredecek ya da zarar verecek biri olmadığını belirtti. Ayrıca babalarının kaybolmadan önce düşmanları tarafından tehdit edildiğini ve bu durumun cinayete karışmış olabileceğini belirttiler.Müge Anlı canlı yayın sırasında Şükrü Güvenilir'in trajik cinayetiyle ilgili düşüncelerini paylaşırken gözle görülür bir şekilde üzgündü. İnsanların kendilerine küfredilmesi gibi önemsiz konular yüzünden şiddete başvurabilmelerine inanamadığını ifade etti. Müge Anlı ayrıca, temel görgü kurallarından ve başkalarına saygıdan yoksun olanları eleştirerek, bir kişinin annesine veya babasına hakaret etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Kaybolmadan önce Şükrü Güvenilir'in kızına yeni biriyle buluşacağını ve alkol alacaklarını söylediği belirtildi.