Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen yayın tarihi açıklandı







Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi







Herkesin pür dikkat izlediği ve yıllardır devam eden program Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm hızıyla devam ederken yeni sezon için hazırlıklarda başladı. Sevilen programın takipçileri yeni sezon tarihini araştırırken programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...Yapımcılığını Mavi Klaket'in üstlendiği ve sunumunu Müge Anlı'nın yaptığı programın izleyicileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Faili meçhul cinayetlerin aralandığı bu programda binlerce kişinin yüzü güldü. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi 29 Ağustos Pazartesi olarak belirlendi.Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranların yer alacaktır.