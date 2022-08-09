MEDYA
09 Ağustos 2022 - 17:33

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen yayın tarihi açıklandı

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon için heyecanları arttırdı. Kayıpların bulunduğu, cinayet perdelerinin aralandığı programın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın tarihi belli oldu.

MEDYA
09 Ağustos 2022 - 17:33
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen yayın tarihi açıklandı


Herkesin pür dikkat izlediği ve yıllardır devam eden program Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm hızıyla devam ederken yeni sezon için hazırlıklarda başladı. Sevilen programın takipçileri yeni sezon tarihini araştırırken programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi

Yapımcılığını Mavi Klaket'in üstlendiği ve sunumunu Müge Anlı'nın yaptığı programın izleyicileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Faili meçhul cinayetlerin aralandığı bu programda binlerce kişinin yüzü güldü. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi 29 Ağustos Pazartesi olarak belirlendi.



Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranların yer alacaktır.

Müge Anlı yeni sezon tarihi

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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