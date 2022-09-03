Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’







Evli Muavinle Kaçtı

"Yıldırım Aşkına Tutulduk"







“Uygunsuz Teklif”

Birden Fazla Taciz Vakası Varmış

Haftanın her günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ve Tatlı Sert, gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Evli bir muavinle ilişkisi olan Ayşe Bağcı'nın davası kamuoyunda merak uyandırdı. Ailesi tarafından alınan Ayşe, programa katılmaya ikna edildi.Üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle birlikte hayatını devam ettiriyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde ilahiyat okuyan Ayşe Bağcı, ailesine dönmek için bindiği otobüste Mücahit isimli bir adamla kaçtı. Ardından Ayşe Bağcı ve Mücahit'e giden Müge Anlı, taraflardan konuyu dinledi.Mücahit, Samsun gezisi sırasında aşık olduğunu iddia ederek şunları söyledi; “Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti”Ayşe Bağcı'nın anne ve babası, kızlarının evlenme planları olmadığını ve Mücahit isimli bir adamın kızlarını üç mektupla aldattığını iddia etti. Ayşe Bağcı ile iletişime geçip bir grup göndererek kızı programa katılmaya davet eden Müge Anlı, Ayşe Bağcı'yı ikna etti. Ayşe ailesiyle yaşadığını ve Mücahit'e dönmeyeceğini söyledi. 18 gündür Mücahit ile birlikte yaşayan kız, sevgilisi tarafından taciz edildiğini ve uygunsuz bir teklif aldığını dile getirdi.Mücahit’in aynı şekilde pek çok kişiyi aldattığı gün yüzüne çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan ismi açıklanmayan bir kişi, evli ve çocuklu bir kadını taciz ettiğini anlattı.