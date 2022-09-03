Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’

Haftanın her günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ve Tatlı Sert, gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Evli bir muavinle ilişkisi olan Ayşe Bağcı'nın davası kamuoyunda merak uyandırdı. Ailesi tarafından alınan Ayşe, programa katılmaya ikna edildi.
Evli Muavinle KaçtıÜniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle birlikte hayatını devam ettiriyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde ilahiyat okuyan Ayşe Bağcı, ailesine dönmek için bindiği otobüste Mücahit isimli bir adamla kaçtı. Ardından Ayşe Bağcı ve Mücahit'e giden Müge Anlı, taraflardan konuyu dinledi.
"Yıldırım Aşkına Tutulduk"
Mücahit, Samsun gezisi sırasında aşık olduğunu iddia ederek şunları söyledi; “Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti”