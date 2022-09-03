MEDYA
03 Eylül 2022 - 19:42

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: 'Bana uygunsuz teklifte bulundu'

Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'nın anne ve babası, Müge Anlı'ya şikayette bulunarak kızlarının bulunmasını talep ederken, Ayşe ise doğrudan ailenin dediklerine karşılık vermeyerek aşkından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti. Müge Anlı'nın ekibinin görüştüğü Ayşe, sevgilisi tarafından dövüldüğünü ve uygunsuz bir teklif aldığını söyleyerek tekrar ailesine sığındı. Detaylar haberimizde...

MEDYA
03 Eylül 2022 - 19:42
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’


Haftanın her günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ve Tatlı Sert, gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Evli bir muavinle ilişkisi olan Ayşe Bağcı'nın davası kamuoyunda merak uyandırdı. Ailesi tarafından alınan Ayşe, programa katılmaya ikna edildi.

Evli Muavinle Kaçtı

Üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle birlikte hayatını devam ettiriyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde ilahiyat okuyan Ayşe Bağcı, ailesine dönmek için bindiği otobüste Mücahit isimli bir adamla kaçtı. Ardından Ayşe Bağcı ve Mücahit'e giden Müge Anlı, taraflardan konuyu dinledi.

"Yıldırım Aşkına Tutulduk"



Mücahit, Samsun gezisi sırasında aşık olduğunu iddia ederek şunları söyledi; “Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti”

“Uygunsuz Teklif”

Ayşe Bağcı'nın anne ve babası, kızlarının evlenme planları olmadığını ve Mücahit isimli bir adamın kızlarını üç mektupla aldattığını iddia etti. Ayşe Bağcı ile iletişime geçip bir grup göndererek kızı programa katılmaya davet eden Müge Anlı, Ayşe Bağcı'yı ikna etti. Ayşe ailesiyle yaşadığını ve Mücahit'e dönmeyeceğini söyledi. 18 gündür Mücahit ile birlikte yaşayan kız, sevgilisi tarafından taciz edildiğini ve uygunsuz bir teklif aldığını dile getirdi.

Birden Fazla Taciz Vakası Varmış

Mücahit’in aynı şekilde pek çok kişiyi aldattığı gün yüzüne çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan ismi açıklanmayan bir kişi, evli ve çocuklu bir kadını taciz ettiğini anlattı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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