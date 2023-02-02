Müge Anlı milyonları şoke eden kararı açıkladı! Daha 1 yıl bile olmamıştı: Yollar ayrılıyor... Nedeni ortaya çıktı













MÜGE ANLI AYRILIYOR MU? 2022 yılı Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenme kararı alan Müge Anlı sevenlerini şoke etmişti. Evleneceğini sevenleri ile paylaşan Anlı yakın zaman sonra da nikah masasına oturmuş ve sessiz sedasız bir nikah yapmıştı. Evliliği çatırdıyor mu?Haziran ayından bu yana eşi ile birlikte yaşayan Müge Anlı şimdi kiralık bir ev aradığını duyurdu. Anlı’nın bu açıklamasının ardından ise evliliği üzerinde kara bulutlar mı dolaşıyor düşüncesi oluştu.KİRALIK EV ARIYOR Özel hayatıyla da çok konuşulan Müge Anlı boşanıyor mu? Herkes bu sorunun cevabını merak ederken Müge Anlı konu ile ilgili olarak yorum yapmadı.Evliliği ve eşi ile ilgili olarak sosyal medya da bir kare fotoğraf ya da bilgi paylaşmayan Müge Anlı’nın ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Kiralık ev aradığını öğrenenler Anlı’nın kiralık evi ne yapacağını merak ediyor.AÇIKLAMA YOK Türkiye'nin başarılı yüzlerinden Müge Anlı, özel hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Kriminal olayları programında işleyen Anlı, evliliğiyle de gündemde sürekli yerini alıyor. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla pek kare paylaşmayan ünlü sunucu ev arayışına çıktı.