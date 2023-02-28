Müge Anlı Müzeyyen Yöndem, Vefa Yöndem olayı nedir? İşte konuyla ilgili yeni gelişmeler

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Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem 13 yıl önce Bitlis'te bir arkadaşlarını ziyarete giderken kayboldu. Geçtiğimiz haftalarda, konu Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında yer almasıyla davaları yeniden dikkat çekti.Müzeyyen'in kızı Merve Yöndem, annesi ve kardeşinin bulunması için programdan yardım istedi. Program sırasında, Merve'nin aile üyelerinin kaybolmasında "Medeni" isimli bir kişinin parmağı olduğunu iddia etmesi üzerine cinayet şüpheleri ortaya çıktı. Program bir soruşturma yürüttü ve görgü tanıklarının ifadesini toplayarak Medeni Epcerev'in cinayet şüphesiyle tutuklanmasına yol açtı. Dava halen devam ediyor ve soruşturma devam ettikçe daha fazla bilgi ortaya çıkacak.Davanın Tatlı Sert'teki ilk haberinden bu yana yeni detaylar ortaya çıktı. Haberlere göre, Medeni Epcerev'in Müzeyyen ve Vefa'nın kaybolduğu sırada iddia ettiğinden farklı bir şehirde yaşadığı tespit edildi. Ayrıca, Epcerev'in eski eşi, evlilikleri sırasında Epcerev'in kendisine kötü davrandığı ve şiddet uyguladığı iddialarını ortaya attı. Epcerev'in, kendisine karşı konuşması halinde kendisine ve çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini iddia ediyor. Dava devam ediyor ve pek çok kişi Müzeyyen ve Vefa Yöndem için adaletin yerini bulmasını bekliyor. "Tatlı Sert" ve Müge Anlı'nın davaya gösterdiği ilgi, onların kayboluşunun aydınlatılmasına yardımcı oldu.