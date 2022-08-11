Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi







Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı kim?







Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 15. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan programın yeni sezon tarihine dair yaşanan gelişmeler haberimizde...Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15. sezonunun ne zaman başlayacağına dair şuan kesin bir açıklama yok. Ancak, programın önceki sezonları Eylül ayında başladığı için 15. sezonunun da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Eğitimi devam ederken Kanal 6'da staj yapan Anlı kısa süre içinde kadroya girmeyi başararak yönetmen yardımcısı olmuştur. Mezun olduktan sonra Kenan Erçetingöz'den teklif alan Anlı Magazin gazeteciliği ile kariyerine başlamıştır. Uzun yıllar magazin gazeteciliği yapan Anlı 2008 yılında başladığı Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli program ile asıl çıkışını yaşamıştır.