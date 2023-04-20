MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 08:30

Müge Anlı'nın evini ilk kez göreceksiniz! Hem kendi hem evi güzel: Altın kaplama...

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun evlilik haberleriyle sıkça gündeme gelen çiftin evi, sosyal medyada paylaşıldı. Ev dekorasyonuyla ilgili yapılan yorumlar da dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafların Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi ve evin iç tasarımıyla ilgili birçok yorum yapıldı. Sosyal medyada evin dekorasyonu konuşulurken, birçok kişi bu konuda görüşlerini paylaştı. İşte Müge Anlı'nın evi...

MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 08:30
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Müge Anlı'nın evini ilk kez göreceksiniz! Hem kendi hem evi güzel: Altın kaplama...


Müge Anlı, ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemden düşmüyor. Birçok olayı çözen ve güven veren yanı ile de ilgi toplayan Anlı, aşk hayatında aradığını Şinasi Yüzbaşıoğlu'nda buldu. Geçtiğimiz yaz evlenen çift, düğünlerine dair detayları basından ve sosyal medyadan uzak tuttu. Ancak Müge Anlı'nın evine ait olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları her detayı merak ederken, Anlı çiftinin özel hayatına dair bilgileri paylaşmama kararı aldıkları biliniyor.

MÜGE ANLI'NIN MOBİLYALARI DİKKAT ÇEKTİ

müge anlı



Onedio.com'un haberine göre, Müge Anlı'nın evi bir mobilya firması tarafından paylaşıldı. Firma, "Müge Anlı hanım, bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Ailesiyle birlikte sağlıklı ve güzel günlerde kullanması dileğiyle" şeklinde açıklama yaptı.

müge anlı

Evde sarı rengin hakim olduğu görülürken, salon oldukça geniş bir yapıya sahip. Sarı ve siyah renklerin bir araya geldiği evde, hem koltukların hem de masa takımının renk uyumu dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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