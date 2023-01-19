Müge Anlı'nın programında ortalık fena halde karıştı! O ismin itirafları karşısında stüdyo buz kesti! Yengesi kocasını kaçırmış!







"BOŞANDIM. İSTEDİĞİMİ YAPARIM"







"AŞK YAŞIYORLARMIŞ."

"KOCASINI DÖVÜYOR PSİKOPATIN ÖNDE GİDENİ!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tuhaf olaylar meydana geldi. Canlı yayına bağlanan Anakadın Kural, "Kocam Halil, kardeşimin eski eşi ile kaçtı" şeklindeki açıklaması herkesi şaşkınlığa uğrattı.Müge Anlı'ya 'Kocamı bulun' diyerek çağrıda bulunan genç kadın başına gelenleri şu şekilde dile getirdi.: Biz 22 yıllık evliyiz. 15 yıl eşimin ailesiyle kaldık.Eşim ıspanak yetiştiriyor ve şoförlük yapıyor. Benim arkadaşım bir gün iş için eşimi arıyor. Telefonu yengem Elvan Bakan açıyor. Elvan, arkadaşıma 'Ben dul bir kadınım. Boşandım. İstediğimi yaparım. Düşer kalkarım' diyor. Sonra arkadaşım bu durumu bana anlatıyor.Ve benim dünyam yıkılıyor. Ne yazık ki 2021 yılının Eylül ayından beri, ağabeyimle evli olduğu günden beri kocamla aşk yaşıyorlarmış. Birlikte ıspanak seralarında yengem adını Fatma diye tanıtmış. Kocamın parasının peşinde" Bu iddialar sonrasında yenge Elvan, yayına bağlandı. Müge Anlı, "Anakadın 'Yengem kocamı kaçırdı' diyor. Neler söyleyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.Yenge Elvan ise şunları söyledi: Neye dayanarak bunu iddia ediyor. Ben öyle bir şey yapmadım. O kocasını döven söven hakaretler eden birisini. Elimde video görüntüsü var. Kocasının boğazına sarıldı. Halil çok eziyet görüyordu. Kendisi ayrılmak istediğini söyledi.Kocasıyla beraber değilim. Bu kadın psikopatın önde gideni. Bu yalanına eşimi de inandırdı... " Canlı yayın esnasında kendinden geçen Anakadın ise "Halil'i sevdiğin için evliliğini yıktın. İki tane kız çocuğunu düşünmedin. Halil'in beni dövmeleri ne olacak? Engelli çocuğumu, mağdur çocuğumu Halil çizmelerle dövdü. Beni dinlesene, beni dinlesene!" diyerek sesini yükseltti.