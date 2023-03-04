Müge Anlı'ya jandarma baskını! Yaka paça gözaltına aldılar: Kimsenin aklına bile gelmemişti!

Müge Anlı, son dakika
gelişmesiyle programını açtı ve Recep Arı'nın cenazesinin aracıyla birlikte köyüne 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Araştırmacı gazeteci, genç adamın silahla öldürüldüğünü ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiğini belirtti. Bu üzücü haber, seyircileri şaşkına çevirirken, programda yeni bir gelişme daha yaşandı. MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZALTI! O BİLE BUNU BEKLEMİYORDU: HEM EKRAN BAŞINDAKİLERIN HEM STÜDYODAKİLERİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI
MÜGE ANLI'DA ŞAŞIRTAN GELİŞME: ŞİDDET GÖREN EŞ GÖZALTINA ALINDI!
Müge Anlı programının son dakika gelişmesi ise Recep Arı'nın eşi Selma Hanım'ın gözaltına alınması oldu. Arı'nın eşi, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
DAYAK YİYEN KADIN, KOCASININ ÖLÜMÜNE Mİ NEDEN OLDU?
Müge Anlı, Recep Arı'nın eşi Selma Hanım'ın gözaltına alındığını ve başka gözaltıların da beklendiğini söyledi. Programda, Recep Arı'yı son gören arkadaşı Kadir'in de konuk olduğu belirtilerek, Kadir'in "Recep beni aldı, götürdü. Zaten alkollüydü. Beni araçtan indirdi, üzerime saldırdı. Sonrasını bilmiyorum" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Müge Anlı, Kadir'in başka anlatacakları olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
RECEP ARI'NIN YAKIN ARKADAŞINA BÜYÜK ŞOK
Müge Anlı programında Recep Arı cinayetiyle ilgili son gelişme olarak, olayı gördüğünü belirten arkadaşı Kadir Bey'in canlı yayında ifade vermesiyle birlikte ortaya çıktı. Kadir Bey, Arı'nın kendisini aldıktan sonra üzerine saldırdığını, boynunu sıktığını ve küfürler ettiğini söyledi ancak sonrasını hatırlamadığını belirtti. Müge Anlı'nın yaptığı açıklamaya göre, köylüler arasında olayı görenlerin olduğu ve Recep Arı'yı öldürme şüphesiyle Kadir Bey'in canlı yayında gözaltına alındığı bildirildi. NE OLMUŞTU?
Müge Anlı, kaybolan Recep Arı'nın ailesini programa konuk etti. Aracıyla birlikte kaybolan Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve yanına av tüfeğini aldığını belirtti. Daha sonra arkadaşı Kadir'i de yanına alarak ormana gittikleri öğrenildi. Kadir, Recep Arı ile arbede yaşadığını ve telefonla arandıktan sonra ormanda bırakılıp ayrıldığını söyledi. Ayrıca Recep Arı'nın alkol sorunu olduğu ve eşiyle sık sık tartıştığı ortaya çıktı. Ayrıca Recep Arı'nın bir kadınla görüştüğü ve arkadaşı Kadir'in de o gün buluştuğu iki şahıs hakkında detaylar öğrenildi. "BENİ BİR GÜZEL DÖVDÜ!" DEMİŞTİ!
Recep Arı'nın eşi Selma Hanım, canlı yayına bağlandı ve sürekli tartışan bir çift olduklarını belirtti. O gece yaşadıkları tartışmadan sonra sığınma evine gittiğini söyleyen Selma Hanım, Recep Arı'nın alkol almak için evden çıktığını ve kendisine zarar vermeye çalıştığını iddia etti. Selma Hanım, Recep Arı'nın elinde pompalı tüfekle bacağına vurduğunu ve evinin tavanına ateş ettiğini söyledi.