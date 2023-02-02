Müge Anlı'ya kocasından öyle bir hediye geldi ki! Canlı yayında utana sıkıla açtı: Kutunun içinden çıkana kendi bile inanamadı!













ATV'de Müge Anlı'ya eşi tarafından verilen hediye dikkat çekti. Başlangıçta canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan hediyenin parlaklığı zamanla herkesin dikkatini çekti. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Müge Anlı'ya aldığı hediye neydi? Müge Anlı, canlı yayındaki yoğun program temposuyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Başarılı ve açık sözlü sunucu, çeşitli konuları özveriyle ele alıyor. Başta Şinasi Yüzbaşıoğlu ile olan evliliği olmak üzere özel hayatı da merak konusu. Müge Anlı'nın siyah alyansı daha önce görülmemiş bir tasarım olduğu için geçtiğimiz günlerde tartışma konusu oldu. Eşinin hediyesi, başta hayranları olmak üzere kendisini yakından takip edenlerden olumlu yorumlar aldı. Müge Anlı daha önce bağımsız, bekar kişiliğiyle tanınıyordu ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliği sürpriz oldu. Çift şu anda mutlu bir evlilik sürdürüyor.