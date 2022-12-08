MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 21:26

Müge Boz'dan kızım kime benziyor sorusu

Müge Boz kızının yeni yaşını sosyal medyada kutladı…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 21:26
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Müge Boz’dan kızım kime benziyor sorusu


Güzel oyuncu Müge Boz’dan beğeni toplayan paylaşım. Basketbolcu Caner Erdeniz ile yaklaşık beş yıl önce nikah masasına oturmuş ve evliliğinden bir kız çocuğu sahibi güzel oyuncu sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyordu. Kızının yeni yaşını sosyal medyasında paylaştığı bir video ile kutlayan güzel oyuncuya takipçilerinden büyük ilgi geldi. Kızının kendine olan benzerliği ile sosyal medyada sık sık yorumlara maruz kalan güzel oyuncu bu konuya cevabını doğum sonrası yaptığı bir paylaşımla noktayı koymuştu. Müge Boz

Aramızda anlaştık 



Gün geçtikçe güzel oyuncuya daha çok benzeyen kızı için yapılan yorumlar bir hayli arttığından olsa gerek ilk doğum yaptığı zamanlarda yaptığı yorum yeniden gündem oldu. Doğumundan kısa süre sonra ailecek paylaştığı bir fotoğraf ile ‘ikimize de eşit benziyor’ diyen güzel oyuncu takipçilerinden aldığı sana çok benziyor yorumlarına kızının yaş gününden paylaştığı karelerle yenilerini ekledi. Müge Boz

Gün geçtikçe annesine benzeyen Vina sosyal medyanın büyük ilgisine maruz kalıyor. Müge Boz

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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