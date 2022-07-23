GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 11:36

Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı!

Muğla Fethiye'de ayrıldığı sevgilisinin hayatına silahla son veren bir kişi aynı silahla intihar etti.

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 11:36
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Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı!


Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Menteşeoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih Eryılmaz isimli bir kişi bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Derya Tekin'in (29) evine gitti.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda Derya Tekin'i silahla öldüren Fatih Eryılmaz, daha sonra aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.



Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı

Evden gelen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler eve girdiklerinde Fatih Eryılmaz ile Derya Tekin'in cansız bedenleriyle karşılaştılar.

Polis ekipleri, hemen olay yeri inceme çalışması başlatırken yapılan ilk incelemelerde Fatih Eryılmaz'ın, silahla önce Derya Tekin'i öldürdüğü ve daha sonra da aynı silahla kendisini öldürdüğünü belirledi.

Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı

Savcılık incelemesinin hemen ardından Derya Tekin ve Fatih Eryılmaz'ın cenazeleri otopsi yapılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın polis tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

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EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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