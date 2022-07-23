Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı!

Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Menteşeoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih Eryılmaz isimli bir kişi bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Derya Tekin'in (29) evine gitti. Gece saatlerinde meydana gelen olayda Derya Tekin'i silahla öldüren Fatih Eryılmaz, daha sonra aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.
Evden gelen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler eve girdiklerinde Fatih Eryılmaz ile Derya Tekin'in cansız bedenleriyle karşılaştılar. Polis ekipleri, hemen olay yeri inceme çalışması başlatırken yapılan ilk incelemelerde Fatih Eryılmaz'ın, silahla önce Derya Tekin'i öldürdüğü ve daha sonra da aynı silahla kendisini öldürdüğünü belirledi.
Savcılık incelemesinin hemen ardından Derya Tekin ve Fatih Eryılmaz'ın cenazeleri otopsi yapılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın polis tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. .