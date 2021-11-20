Muğla'da feci kaza! Trafik kazasında ölü ve yaralılar var

Muğla’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Fethiye-Kaç karayolu Uğurlu mevkiinde, R.E. idaresindeki ticari bir araç, 44 yaşındaki Ramazan Meltem yönetimindeki bir otomobille çarpıştı. Kazaya şahit olanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ramazan Meltem'in Kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları yasa boğulurken, ticari araç sürücüsü R.E. ve kazada yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.