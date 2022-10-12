Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı













AĞIR YARALI GENÇ KIZIN DURUMU CİDDİ!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki M.G.K. isimli bir genç kız yaşadığı apartmanın 4. katından aşağı düştü. Beton zemine çakılan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Olayı gören bir görgü tanıkları durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler M.G.K.'ya ilk müdahaleyi yaptılar ve ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.Hastaneye kaldırılan M.G.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu ortaya çıkarken polis genç kızın düşmesine nilişkin geniş çapta bir inceleme başlattı. Kızın düştüğü an çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Videoda, genç kızın apartman dairesinden düştükten sonra yanına düştüğü şahsın olayın şokuyla koşturması görünüyor.