GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 17:57

Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı

Muğla Ortaca'da bir binanın 4'üncü katından beton zemine düşen genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olaya ilişkin inceleme başlatırken genç kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 17:57
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Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı


Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki M.G.K. isimli bir genç kız yaşadığı apartmanın 4. katından aşağı düştü. Beton zemine çakılan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.

Olayı gören bir görgü tanıkları durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler M.G.K.'ya ilk müdahaleyi yaptılar ve ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.



Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı

AĞIR YARALI GENÇ KIZIN DURUMU CİDDİ!

Hastaneye kaldırılan M.G.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu ortaya çıkarken polis genç kızın düşmesine nilişkin geniş çapta bir inceleme başlattı.

Kızın düştüğü an çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Videoda, genç kızın apartman dairesinden düştükten sonra yanına düştüğü şahsın olayın şokuyla koşturması görünüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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