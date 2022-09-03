Muğla'da Öğrenci Yurt Kapasitesi 13 Bin 800'e Çıktı













Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim görmek amacıyla gelen öğrencilerin barınma sorununu çözecek yurtlardaki kapasite her yıl artarken, 2021 yılında 8 bin 317 olan yurt yatak kapasitesi, 2022 yılında 13 bin 830'a çıktı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne eğitim görmek için Türkiye'nin değişik illerinden ve ülke dışından yaklaşık 50 bin öğrenci önümüzdeki günlerde 13 ilçendeki fakülte ve meslek yüksekokullarında ders başı yapacak. Öğrencilerin en büyük sıkıntısı ise barınma sorunu olurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl bir kısmı öğrencilerin hizmetine sunulan Menteşe'deki Turgutreis Öğrenci yurdunda öğrenci kabulüne başlandı.2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla'ya gelen misafir öğrencilerin konaklama sorununu çözmek için Muğla il genelindeki yurt kapasitesini arttırdı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Muğla'daki yurtları öğrencilerini bekliyor. Yeryüzü cenneti Muğla'mızda 2021 yılında 8 bin 317 olan yurt kapasitemizi 2022 yılında 13 bin 830 yatak kapasitesine ulaştırdık. Yeni eğitim döneminde tam kapasite ile gençlerimiz için hazırız” denildi.