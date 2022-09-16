Muğla’da şüpheli çanta korkuttu

Olay, gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından bir tanesi olan Sınırsızlık Meydanında yaşandı. Bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye birden fazla polis ekibi ile bomba imha uzmanı yollandı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden kıyafet çıktı.