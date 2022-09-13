Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolunda ilerleyen 48 ACN 094 plakasına sahip kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Salihpaşalar mevkiinde yol kenarındaki hendeğe devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yollandı. Araç içerisinden çıkarılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.
YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:08
Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı
Muğla'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:08
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