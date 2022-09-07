GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 20:40

Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!

Muğla iline bağlı jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda internet modeminin içinden uyuşturucu çıkması jandarma ekiplerini şoka uğrattı. İnsanın aklına gelmez dedirten olayda 500 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 20:40
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Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!

Alınan bilgilere göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından ile uyuşturucu girişi yapılacağı bilgisi ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler Seydikemer-Antalya D-350 karayolu üzerinde aracı takibe aldı. Durdurulan araçtaki şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalara uyuşturucu madde köpeği Zorlu’da eşlik etti. Aramalarda internet modemi ve şahsın üzerinden poşete sarılı halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet cep telefonu çıktı. Araç içerisindeki sürücü E.K. olayla bağlantısı olduğundan dolayı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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