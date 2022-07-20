Muğla Dalaman Havalimanı satışa çıkarıldı! Dalaman Havalimanının yüzde 60' İspanya'lı şirkete devredildi!













Dalaman'da bulunan Havalimanının yarısından fazla hisse İspanya'lı şirkete satıldı. İspanya'lı şirket yüzde 60'lık hisseyi 140 milyon euro'ya satın aldı. Artık işletme hakkının yüzde 60'ı İspanyalıların oldu. Detaylar haberimizde... Dalaman Havalimanı hisseleri satışa çıkarılmıştı. 17 şubatta alıcısı buldu. İspanyalı şirketin hisse sahibi olmak istemesi üzerine anlaşmalar hazırlandı. Bloomberg HT'nin haberi üzerine tüm şartlar yerine getirildi. Anlaşma kabul edildi. İspanyalılar yüzde 60'lık hisse ile işletmede söz sahibi oldu. Anlaşma 2042 yılına kadar sürecek.