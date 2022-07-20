GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:00

Muğla Dalaman Havalimanı satışa çıkarıldı! Dalaman Havalimanının yüzde 60' İspanya'lı şirkete devredildi!

Muğla Dalaman'da bulunan Havalimanı yüzde 60'lık hissesi İspanya'lı şirkete devredildi! Peki Dalaman Havalimanı ne kadara satıldı? Sözleşme kaç yıllık yapıldı? İşte detaylar...

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Muğla Dalaman Havalimanı satışa çıkarıldı! Dalaman Havalimanının yüzde 60' İspanya'lı şirkete devredildi!


Dalaman'da bulunan Havalimanının yarısından fazla hisse İspanya'lı şirkete satıldı. İspanya'lı şirket yüzde 60'lık hisseyi 140 milyon euro'ya satın aldı. Artık işletme hakkının yüzde 60'ı İspanyalıların oldu. Detaylar haberimizde...

Dalaman Havalimanı hisseleri satışa çıkarılmıştı. 17 şubatta alıcısı buldu. İspanyalı şirketin hisse sahibi olmak istemesi üzerine anlaşmalar hazırlandı. Bloomberg HT'nin haberi üzerine tüm şartlar yerine getirildi. Anlaşma kabul edildi. İspanyalılar yüzde 60'lık hisse ile işletmede söz sahibi oldu. Anlaşma 2042 yılına kadar sürecek. 



EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti
Son Haberler
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri...
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler...
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri ne zaman? Koroplast halka arz işlemleri hangi bankalardan yapılacak? Koroplast halka arz işlemleri...
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri...
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe...
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı!...
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini...
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler?...
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin...
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla...
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada...
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti!
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı...