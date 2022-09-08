Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü

Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde hareket halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton zemine çarptı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla ambulans yollandı. Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri de olay mahaline hareket ederken, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin hayata gözlerini yumdu.

Kazada Yusuf G. ile Mehmet G. ise yaralandı.