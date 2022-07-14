GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 14:47

Muğla'nın Datça bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi! Datça'da çıkan yangında son durum ne? Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü mü?

Yaz aylarında çıkan yangın haberleri ülkemizde çoğaldı. Son olarak Muğla'nın bağlı olduğu Datça bölgesinde orman yangını çıkmıştı. Peki orman yangını ile ilgili son durum ne? İşte detaylar...

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 14:47
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Muğla'nın Datça bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi! Datça'da çıkan yangında son durum ne? Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü mü?


Datça'nın Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahalelerde bulundu. Rüzgarın artmasıyla büyüyen yangın kontrol altına alındı mı? Öğle saatlerinde çıkan yangın söndürüldü mü?

Datça yangını söndü mü?

Yaz mevsiminde sık görülmeye başlayan orman yangınları bu kez de Muğla'da gündeme geldi Datça'da çıkan yangın vatandaşların fark etmesiyle müdahale edildi. Vatandaşların 112'yi arayarak yardım istedi.
Datöa yangınında son durum ne?



İhbardan sonra olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı. Havadan ve karadan yangın söndürme operasyonları yapıldı. Karadan yardım edecek olan arasözlerden biri devrildi. Kaza yara alınmadan atlatıldı.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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