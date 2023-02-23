Muhabirin deprem sorusu Danla Bilic'i çileden çıkardı: Verdiği cevap gündeme oturdu!













Hatay'da dün akşam 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasında insanlara yardımcı olmak ve sahipsiz kalan hayvanlar için harekete geçen Danla Bilic arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Beyaz TV'nin "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz" söylemlerini duyan Danla Bilic bu sözlere tepki gösterdi. Kahramanmaraş felaketi henüz atlatılmamışken Hatay'da meydana gelen bu iki deprem yürekleri ağıza getirdi. Kahramanmaraş depreminin ardından harekete geçen AHBAP ve Oğuzhan Uğur'un ekibinde yer alan fenomenler arasında Danla Bilic de vardı.Hatay depremi sırasında yemekte olan Danla Bilic, Beyaz TV muhabirinin "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" cümlesine tepki göstererek, "Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka laf sokmana gerek yok" dedi. Ünlü fenomen yaşadığı durumu sosyal medyasında şu paylaşımla dile getirdi: