Muhalefet kolları sıvadı... İddialı geliyor! Emekliye 15 bin TL ikramiye ödeyecek! Kılıçdaroğlu açıkladı emekli bayram etti

Türkiye'deki genel seçimler öncesinde, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere yönelik önemli bir vaatte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2.000 TL'lik Bayram ikramiyesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, eğer Cumhurbaşkanı seçilirse, Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesini 15 bin TL'ye çıkaracaklarını açıkladı. Bu vaat, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı.
Seçimler yaklaşırken, adayların vaatleri de artarak devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, emekli vatandaşlar için müjdeli bir haber
vererek, bayram ikramiyelerini yükseltme sözü verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kurban Bayramı öncesinde 2.000 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesinin, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 15 bin TL'ye yükseleceğini iddia etti. Emeklilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekerek, devletin onları yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini söyledi. Geçmişte emeklilerin ikramiyeleri ile ev alabildiğini ancak şimdi maaşlarının ev kirasına dahi yetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, emeklilerin zor şartlarda yaşadıklarını ve torunlarına harçlık dahi veremeyecek durumda olduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği vaatler arasında yer alan bayram ikramiyesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda emeklilere 15.000 TL bayram ikramiyesi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, 2015 yılında kendisinin emekliler için ikramiye savaşı verdiğini ve iktidara geldiklerinde geriye dönük ödeme yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında duracağını ve 5'li çetelere verilen paraları emeklilerin cebine koyacaklarını vurguladı. Başlıklarla ayrılan ve özgün bir şekilde yazılan bu haberi okuyarak, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekebilir ve Kılıçdaroğlu'nun vaatleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.